CAS раскрыл, какое вещество выявили в допинг-пробе Валиевой

CAS обнаружил в допинг-пробе фигуристки Валиевой запрещенный экдистерон

07 февраля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Камилла Валиева сказала, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм через десерт Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине В допинг-пробах фигуристки Камиллы Валиевой был обнаружен экдистерон. Информация об этом содержится в мотивировочной части по делу спортсменки. «В положительной допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен экдистерон», — указано на сайте Спортивного арбитражного суда ( CAS ). Сообщается, что сама фигуристка объяснила результат допинг-пробы тем, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, который был приготовлен ее дедушкой на доске, где он ранее измельчал лекарства. Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года за якобы нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года. Позже сообщалось, что в допинг-пробе фигуристки, помимо триметазидина, был обнаружен некий анаболик. Олимпийский комитет России обжалует решение лишить сборную страны золота Олимпиады 2022 года в командном турнире по фигурному катанию в Пекине из-за аннулирования результатов Валиевой.

В допинг-пробах фигуристки Камиллы Валиевой был обнаружен экдистерон. Информация об этом содержится в мотивировочной части по делу спортсменки. «В положительной допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен экдистерон», — указано на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Сообщается, что сама фигуристка объяснила результат допинг-пробы тем, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, который был приготовлен ее дедушкой на доске, где он ранее измельчал лекарства. Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года за якобы нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года. Позже сообщалось, что в допинг-пробе фигуристки, помимо триметазидина, был обнаружен некий анаболик. Олимпийский комитет России обжалует решение лишить сборную страны золота Олимпиады 2022 года в командном турнире по фигурному катанию в Пекине из-за аннулирования результатов Валиевой.