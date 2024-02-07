Пожарного из ЯНАО наградили ценным подарком министра МЧС РФ

Пожарному Ямальского района Прокопию Окотэтто вручили наручные часы от министра МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО.
«Начальник отряда Противопожарной службы округа по Ямальскому району Юрий Соляной вручил пожарному села Сеяха Прокопию Окотэтто наручные часы спасателя МЧС России. Его наградили за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», — написали в пресс-службе ведомства.
Прокопий Окотэтто много раз защищал Противопожарную службу округа и регион в межрегиональных и международных спортивных соревнованиях. В июне 2023 года в подмосковной Кубинке он занял второе место в номинации «Без средств индивидуальной защиты органов дыхания» на соревнованиях пожарных и спасателей «Пожарный Олимп МЧС России-2023». В декабре 2022 года ямальский пожарный завоевал бронзу на XVIII Международном Форуме боевых искусств.
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