Пожарного из ЯНАО наградили ценным подарком министра МЧС РФ

Пожарному из ЯНАО подарили наручные часы от министра МЧС РФ Куренкова

08 февраля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Ямальского пожарного наградили за защиту населения и территорий от ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожарному Ямальского района Прокопию Окотэтто вручили наручные часы от министра МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО. «Начальник отряда Противопожарной службы округа по Ямальскому району Юрий Соляной вручил пожарному села Сеяха Прокопию Окотэтто наручные часы спасателя МЧС России. Его наградили за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», — написали в пресс-службе ведомства. Прокопий Окотэтто много раз защищал Противопожарную службу округа и регион в межрегиональных и международных спортивных соревнованиях. В июне 2023 года в подмосковной Кубинке он занял второе место в номинации «Без средств индивидуальной защиты органов дыхания» на соревнованиях пожарных и спасателей «Пожарный Олимп МЧС России-2023». В декабре 2022 года ямальский пожарный завоевал бронзу на XVIII Международном Форуме боевых искусств.

Пожарному Ямальского района Прокопию Окотэтто вручили наручные часы от министра МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО. «Начальник отряда Противопожарной службы округа по Ямальскому району Юрий Соляной вручил пожарному села Сеяха Прокопию Окотэтто наручные часы спасателя МЧС России. Его наградили за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», — написали в пресс-службе ведомства. Прокопий Окотэтто много раз защищал Противопожарную службу округа и регион в межрегиональных и международных спортивных соревнованиях. В июне 2023 года в подмосковной Кубинке он занял второе место в номинации «Без средств индивидуальной защиты органов дыхания» на соревнованиях пожарных и спасателей «Пожарный Олимп МЧС России-2023». В декабре 2022 года ямальский пожарный завоевал бронзу на XVIII Международном Форуме боевых искусств.