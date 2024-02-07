Во Владивостоке приостановили продажу билетов на концерт Орбакайте

08 февраля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Продажу билетов на мартовский концерт Орбакайте приостановили во Владивостоке (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продажу билетов на концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке в марте приостановили. Об этом сообщил представитель концертного зала «Феско Холл», где планируется выступление. «У нас пока нет точной информации (отменят ли концерт — ред.), ждем от организаторов. Но пока продажу билетов остановили», — сказал собеседник, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что во Владивостоке и Петербурге не будут отменять концерты Орбакайте. При этом мероприятия отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Причины отмены неизвестны.

Продажу билетов на концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке в марте приостановили. Об этом сообщил представитель концертного зала «Феско Холл», где планируется выступление. «У нас пока нет точной информации (отменят ли концерт — ред.), ждем от организаторов. Но пока продажу билетов остановили», — сказал собеседник, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что во Владивостоке и Петербурге не будут отменять концерты Орбакайте. При этом мероприятия отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Причины отмены неизвестны.