В ЯНАО будут судить мужчину за пожар в «деревяшке», где погибли три женщины

В Салехарде (ЯНАО) следователи передали в суд дело мужчины, чьи неосторожные действия могли стать причиной возникновения пожара в деревянном доме, в результате которого погибли три женщины. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«Перед судом предстанет житель Салехарда, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности трем женщинам. Ночью 27 сентября 2023 года он, выкурив в общем коридоре сигарету, бросил окурок тлеющим на пол вблизи сгораемых материалов. При тушении обнаружены тела трех женщин, причиной смерти которых стало острое отравление окисью углерода», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Кроме того, следователи оценили общий материальный ущерб, причиненный пожаром в доме по адресу Чапаева, 36 в 6,5 миллионов рублей. Пострадавшие от возгорания предъявили в отношении подозреваемого гражданские иски. На имущество мужчины наложен судебный арест.
Пожар в доме по адресу Чапаева, 36 произошел в Салехарде ночью 27 сентября 2023 года. В результате происшествия погибло три женщины. Возгорание обнаружили сотрудники ДПС, о чем сообщили в пожарную часть. По данным источников URA.RU, причиной пожара мог стать поджог. Мэрией Салехарда была оказана материальная помощь жильцам, лишившимся имущества. Дом было решено отремонтировать.
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