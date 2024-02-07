В ЯНАО будут судить мужчину за пожар в «деревяшке», где погибли три женщины

Следователи довели до суда дело о пожаре деревянного дома в Салехарде

08 февраля 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

В Салехарде будут судить мужчину, подозреваемого в гибели трех женщин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Салехарде (ЯНАО) следователи передали в суд дело мужчины, чьи неосторожные действия могли стать причиной возникновения пожара в деревянном доме, в результате которого погибли три женщины. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «Перед судом предстанет житель Салехарда, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности трем женщинам. Ночью 27 сентября 2023 года он, выкурив в общем коридоре сигарету, бросил окурок тлеющим на пол вблизи сгораемых материалов. При тушении обнаружены тела трех женщин, причиной смерти которых стало острое отравление окисью углерода», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, следователи оценили общий материальный ущерб, причиненный пожаром в доме по адресу Чапаева, 36 в 6,5 миллионов рублей. Пострадавшие от возгорания предъявили в отношении подозреваемого гражданские иски. На имущество мужчины наложен судебный арест. Пожар в доме по адресу Чапаева, 36 произошел в Салехарде ночью 27 сентября 2023 года. В результате происшествия погибло три женщины. Возгорание обнаружили сотрудники ДПС, о чем сообщили в пожарную часть. По данным источников URA.RU, причиной пожара мог стать поджог. Мэрией Салехарда была оказана материальная помощь жильцам, лишившимся имущества. Дом было решено отремонтировать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) следователи передали в суд дело мужчины, чьи неосторожные действия могли стать причиной возникновения пожара в деревянном доме, в результате которого погибли три женщины. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «Перед судом предстанет житель Салехарда, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности трем женщинам. Ночью 27 сентября 2023 года он, выкурив в общем коридоре сигарету, бросил окурок тлеющим на пол вблизи сгораемых материалов. При тушении обнаружены тела трех женщин, причиной смерти которых стало острое отравление окисью углерода», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, следователи оценили общий материальный ущерб, причиненный пожаром в доме по адресу Чапаева, 36 в 6,5 миллионов рублей. Пострадавшие от возгорания предъявили в отношении подозреваемого гражданские иски. На имущество мужчины наложен судебный арест. Пожар в доме по адресу Чапаева, 36 произошел в Салехарде ночью 27 сентября 2023 года. В результате происшествия погибло три женщины. Возгорание обнаружили сотрудники ДПС, о чем сообщили в пожарную часть. По данным источников URA.RU, причиной пожара мог стать поджог. Мэрией Салехарда была оказана материальная помощь жильцам, лишившимся имущества. Дом было решено отремонтировать.