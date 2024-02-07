07 февраля 2024

«Почта России» выплатила зарплату курганцу после жалобы в трудовую инспекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец пожаловался на «Почту России» из-за невыплаты денег Фото:

Житель Шумихинского округа (Курганская область) добился от «Почты России» выплаты зарплаты и заключения трудового договора. Права работника были восстановлены после жалобы в трудовую инспекцию. Об этом сообщает местное отделение инспекции.

«В результате вмешательства Государственной инспекции труда в Курганской области трудовой договор с работником заключен, заработная плата за отработанное время выплачена в полном объеме», — информирует сайт трудовой инспекции региона. Это произошло после жалобы шумихинца, работавшего на «Почте России».

Почтовый служащий пожаловался на невыплату заработанных денег. Также он рассказал инспекторам, что с ним не заключают договор. После вмешательства ведомства нарушения были устранены.

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Житель Шумихинского округа (Курганская область) добился от «Почты России» выплаты зарплаты и заключения трудового договора. Права работника были восстановлены после жалобы в трудовую инспекцию. Об этом сообщает местное отделение инспекции. «В результате вмешательства Государственной инспекции труда в Курганской области трудовой договор с работником заключен, заработная плата за отработанное время выплачена в полном объеме», — информирует сайт трудовой инспекции региона. Это произошло после жалобы шумихинца, работавшего на «Почте России». Почтовый служащий пожаловался на невыплату заработанных денег. Также он рассказал инспекторам, что с ним не заключают договор. После вмешательства ведомства нарушения были устранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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