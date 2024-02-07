«Почта России» выплатила зарплату курганцу после жалобы в трудовую инспекцию

Житель Шумихинского округа (Курганская область) добился от «Почты России» выплаты зарплаты и заключения трудового договора. Права работника были восстановлены после жалобы в трудовую инспекцию. Об этом сообщает местное отделение инспекции.
«В результате вмешательства Государственной инспекции труда в Курганской области трудовой договор с работником заключен, заработная плата за отработанное время выплачена в полном объеме», — информирует сайт трудовой инспекции региона. Это произошло после жалобы шумихинца, работавшего на «Почте России».
Почтовый служащий пожаловался на невыплату заработанных денег. Также он рассказал инспекторам, что с ним не заключают договор. После вмешательства ведомства нарушения были устранены.
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