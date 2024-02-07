Робот Арди поженит пермяков в День святого Валентина

Робот Арди предлагает пермякам свои услуги в качестве ведущего церемонии бракосочетания. Пожениться под его руководством можно будет 14 февраля.
«Осталась ровно неделя до 14 февраля — главного праздника всех влюбленных. Я проведу церемонию „бракосочетания“, вручу „кибербрачное свидетельство“ и обручальные кольца — такие же уникальные, как ваш союз», — сказано в telgram-канале робота Арди.
Уточняется, что свадьбу проведут как в ЗАГСе. Но свидетельство о браке не будет иметь юридическую силу, а останется на память влюбленным только в качестве сувенира. Регистрация фиджитал-свадеб пройдет в ТРЦ «iMall Эспланада», куда Арди переехал в конце декабря 2023 года.
Ранее Арди представлял Пермский край на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Он спел вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и познакомился с Ларисой Долиной.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.