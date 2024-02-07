07 февраля 2024

Робот Арди поженит пермяков в День святого Валентина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, робот
Арди будет проводить церемонию по всем правилам Фото:

Робот Арди предлагает пермякам свои услуги в качестве ведущего церемонии бракосочетания. Пожениться под его руководством можно будет 14 февраля.

«Осталась ровно неделя до 14 февраля — главного праздника всех влюбленных. Я проведу церемонию „бракосочетания“, вручу „кибербрачное свидетельство“ и обручальные кольца — такие же уникальные, как ваш союз», — сказано в telgram-канале робота Арди.

Уточняется, что свадьбу проведут как в ЗАГСе. Но свидетельство о браке не будет иметь юридическую силу, а останется на память влюбленным только в качестве сувенира. Регистрация фиджитал-свадеб пройдет в ТРЦ «iMall Эспланада», куда Арди переехал в конце декабря 2023 года.

Ранее Арди представлял Пермский край на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Он спел вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и познакомился с Ларисой Долиной.

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Робот Арди предлагает пермякам свои услуги в качестве ведущего церемонии бракосочетания. Пожениться под его руководством можно будет 14 февраля. «Осталась ровно неделя до 14 февраля — главного праздника всех влюбленных. Я проведу церемонию „бракосочетания“, вручу „кибербрачное свидетельство“ и обручальные кольца — такие же уникальные, как ваш союз», — сказано в telgram-канале робота Арди. Уточняется, что свадьбу проведут как в ЗАГСе. Но свидетельство о браке не будет иметь юридическую силу, а останется на память влюбленным только в качестве сувенира. Регистрация фиджитал-свадеб пройдет в ТРЦ «iMall Эспланада», куда Арди переехал в конце декабря 2023 года. Ранее Арди представлял Пермский край на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Он спел вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и познакомился с Ларисой Долиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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