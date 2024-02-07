Курганцы жалуются на стаю собак, с которой не могут разобраться чиновники. Видео

Стая собак не дает жителям Кетовского округа свободно ходить по улицам

08 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Жители Кетовского округа жалуются на стаю собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Введенского Кетовского округа (Курганская область) жалуются на то, что власти не могут отловить стаю бродячих собак, мешающих им свободно передвигаться по улицам. Представители администрации округа утверждают, что собаки не являются бездомными, а их отлов будет организован в ближайшее время. Жалобы жителей URA.RU прокомментировал глава муниципального образования Олег Язовских. «Больше 12 бездомных собак бегают, не дают покоя, на улицах Маршала Жукова и Рябиновой. А там ходят ребята из детского дома. Почтальон боится заходить на наши улицы», — сообщили URA.RU жители. Они также утверждают, что администрация обещала принять меры по отлову только осенью. Корреспондент URA.RU связался с главой округа Олегом Язовских, чтобы уточнить информацию по теме. «Сейчас заключаем договоры [на отлов]. Собак может отлавливать только специализированная организация из Свердловской области… Если попадется собака хозяйская, будем говорить: „Мы не виноваты, держите собак на привязи“», — заявил Язовских. С его слов, договоры будут заключены, а животные будут отловлены в течение месяца. Представитель сельсовета Любовь Кочерова в разговоре с URA.RU также отметила, что собаки не являются бездомными, а виноваты в том, что животные сбились в стаю, люди, которые не держат своих питомцев на привязи. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области проводился аукцион по поиску подрядчика для отлова бездомных животных. Ранее на федеральной радиостанции высмеивали мэрию за инструкцию по защите от бродячих псов. Жителям советовали использовать зонт, камни и палки. В конце 2022 года появлялась информация, что в Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей, что является самым низким показателем среди регионов УрФО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Введенского Кетовского округа (Курганская область) жалуются на то, что власти не могут отловить стаю бродячих собак, мешающих им свободно передвигаться по улицам. Представители администрации округа утверждают, что собаки не являются бездомными, а их отлов будет организован в ближайшее время. Жалобы жителей URA.RU прокомментировал глава муниципального образования Олег Язовских. «Больше 12 бездомных собак бегают, не дают покоя, на улицах Маршала Жукова и Рябиновой. А там ходят ребята из детского дома. Почтальон боится заходить на наши улицы», — сообщили URA.RU жители. Они также утверждают, что администрация обещала принять меры по отлову только осенью. Корреспондент URA.RU связался с главой округа Олегом Язовских, чтобы уточнить информацию по теме. «Сейчас заключаем договоры [на отлов]. Собак может отлавливать только специализированная организация из Свердловской области… Если попадется собака хозяйская, будем говорить: „Мы не виноваты, держите собак на привязи“», — заявил Язовских. С его слов, договоры будут заключены, а животные будут отловлены в течение месяца. Представитель сельсовета Любовь Кочерова в разговоре с URA.RU также отметила, что собаки не являются бездомными, а виноваты в том, что животные сбились в стаю, люди, которые не держат своих питомцев на привязи. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области проводился аукцион по поиску подрядчика для отлова бездомных животных. Ранее на федеральной радиостанции высмеивали мэрию за инструкцию по защите от бродячих псов. Жителям советовали использовать зонт, камни и палки. В конце 2022 года появлялась информация, что в Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей, что является самым низким показателем среди регионов УрФО.