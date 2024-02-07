Природа Погода Миндортранс Челябинской области предупредил об опасности на дорогах 08 февраля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 + Непогода ожидается в регионе днем и ночью 9 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 9 февраля прогнозируются снежные заносы и метели. Об опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сообщили в министерстве. В горной местности ожидают сильную гололедицу. Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Тогда часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля. В Челябинской области 9 февраля прогнозируются снежные заносы и метели. Об опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сообщили в министерстве. В горной местности ожидают сильную гололедицу. Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Тогда часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям