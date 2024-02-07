07 февраля 2024

Миндортранс Челябинской области предупредил об опасности на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Куса. Челябинская область, пешеход, зима, златоуст, буран, метель
Непогода ожидается в регионе днем и ночью 9 февраля Фото:

В Челябинской области 9 февраля прогнозируются снежные заносы и метели. Об опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сообщили в министерстве. В горной местности ожидают сильную гололедицу.

Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Тогда часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля.

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В Челябинской области 9 февраля прогнозируются снежные заносы и метели. Об опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сообщили в министерстве. В горной местности ожидают сильную гололедицу. Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Тогда часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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