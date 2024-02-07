Миндортранс Челябинской области предупредил об опасности на дорогах

В Челябинской области 9 февраля прогнозируются снежные заносы и метели. Об опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сообщили в министерстве. В горной местности ожидают сильную гололедицу.
Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Тогда часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля.
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