Роспотребнадзор обязал «Аэрофлот» отвезти пермяков в Таиланд по дешевым билетам

Роспотребнадзор Пермского края через суд заставил «Аэрофлот» перевезти пассажиров на Таиланд по дешевым билетам. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда Перми.
«Категория дела: отношения, связанные с защитой прав потребителей. Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Ответчик: ПАО „Аэрофлот-Российские авиалинии“. Иск удовлетворен частично», — сказано на сайте суда.
Подробные детали дела не разглашаются. Telegram-канал «Возвраты Аэрофлот Екатеринбург — Пхукет» сообщает, что туристы уже могли улететь в Таиланд.
Ранее стало известно, что пермяки купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд на рейс «Аэрофлота» за 40 тысяч рублей в обе стороны. После этого авиакомпания решила аннулировать их, а туристам предложила приобрести билеты по стоимости в два раза выше. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.
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