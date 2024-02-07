07 февраля 2024

Роспотребнадзор обязал «Аэрофлот» отвезти пермяков в Таиланд по дешевым билетам

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Суд встал на сторону туристов Фото:

Роспотребнадзор Пермского края через суд заставил «Аэрофлот» перевезти пассажиров на Таиланд по дешевым билетам. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда Перми.

«Категория дела: отношения, связанные с защитой прав потребителей. Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Ответчик: ПАО „Аэрофлот-Российские авиалинии“. Иск удовлетворен частично», — сказано на сайте суда.

Подробные детали дела не разглашаются. Telegram-канал «Возвраты Аэрофлот Екатеринбург — Пхукет» сообщает, что туристы уже могли улететь в Таиланд.

Ранее стало известно, что пермяки купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд на рейс «Аэрофлота» за 40 тысяч рублей в обе стороны. После этого авиакомпания решила аннулировать их, а туристам предложила приобрести билеты по стоимости в два раза выше. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.

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Роспотребнадзор Пермского края через суд заставил «Аэрофлот» перевезти пассажиров на Таиланд по дешевым билетам. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда Перми. «Категория дела: отношения, связанные с защитой прав потребителей. Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Ответчик: ПАО „Аэрофлот-Российские авиалинии“. Иск удовлетворен частично», — сказано на сайте суда. Подробные детали дела не разглашаются. Telegram-канал «Возвраты Аэрофлот Екатеринбург — Пхукет» сообщает, что туристы уже могли улететь в Таиланд. Ранее стало известно, что пермяки купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд на рейс «Аэрофлота» за 40 тысяч рублей в обе стороны. После этого авиакомпания решила аннулировать их, а туристам предложила приобрести билеты по стоимости в два раза выше. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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