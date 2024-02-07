Роспотребнадзор обязал «Аэрофлот» отвезти пермяков в Таиланд по дешевым билетам

08 февраля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону туристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роспотребнадзор Пермского края через суд заставил «Аэрофлот» перевезти пассажиров на Таиланд по дешевым билетам. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда Перми. «Категория дела: отношения, связанные с защитой прав потребителей. Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Ответчик: ПАО „Аэрофлот-Российские авиалинии“. Иск удовлетворен частично», — сказано на сайте суда. Подробные детали дела не разглашаются. Telegram-канал «Возвраты Аэрофлот Екатеринбург — Пхукет» сообщает, что туристы уже могли улететь в Таиланд. Ранее стало известно, что пермяки купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд на рейс «Аэрофлота» за 40 тысяч рублей в обе стороны. После этого авиакомпания решила аннулировать их, а туристам предложила приобрести билеты по стоимости в два раза выше. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.

Роспотребнадзор Пермского края через суд заставил «Аэрофлот» перевезти пассажиров на Таиланд по дешевым билетам. Информация об этом размещена в картотеке Дзержинского районного суда Перми. «Категория дела: отношения, связанные с защитой прав потребителей. Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Ответчик: ПАО „Аэрофлот-Российские авиалинии“. Иск удовлетворен частично», — сказано на сайте суда. Подробные детали дела не разглашаются. Telegram-канал «Возвраты Аэрофлот Екатеринбург — Пхукет» сообщает, что туристы уже могли улететь в Таиланд. Ранее стало известно, что пермяки купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд на рейс «Аэрофлота» за 40 тысяч рублей в обе стороны. После этого авиакомпания решила аннулировать их, а туристам предложила приобрести билеты по стоимости в два раза выше. Аналогичная ситуация возникла у пассажиров из Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку.