В новом курганском управлении работает только один человек из 60 запланированных

В управлении охотничьего хозяйства Курганской области работает один человек

09 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Пока в курганском управлении охотхозяйства работает только Алексей Епанчинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Управлении охотничьего хозяйства Курганской области, которое было создано в январе, числится только один сотрудник. Планируется, что там будут работать более 60 человек. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областным правительством. «Сейчас в ведомстве есть только один сотрудник — временно исполняющий обязанности начальника управления Алексей Епанчинцев», — рассказал источник. Другой источник объяснил, что пока не завершился процесс перехода, и будущие сотрудники управления еще работают в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. По его словам, их переведут в управление в середине марта. Планируется, что в управлении будет работать более 60 человек. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Управление охотничьего хозяйства, которое ранее входило в состав департамента природных ресурсов, с 18 января стало самостоятельным органом власти. Деятельность управления курирует замгубернатора Станислав Носков.

В Управлении охотничьего хозяйства Курганской области, которое было создано в январе, числится только один сотрудник. Планируется, что там будут работать более 60 человек. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областным правительством. «Сейчас в ведомстве есть только один сотрудник — временно исполняющий обязанности начальника управления Алексей Епанчинцев», — рассказал источник. Другой источник объяснил, что пока не завершился процесс перехода, и будущие сотрудники управления еще работают в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. По его словам, их переведут в управление в середине марта. Планируется, что в управлении будет работать более 60 человек. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Управление охотничьего хозяйства, которое ранее входило в состав департамента природных ресурсов, с 18 января стало самостоятельным органом власти. Деятельность управления курирует замгубернатора Станислав Носков.