07 февраля 2024

Капитан клуба «ЧГК» Блинов увезет лучшую команду знатоков ЯНАО в Москву

Лучшая команда знатоков из ЯНАО сыграет финальную игру в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм. «Что? Где? Когда?»
Финал Ямальских интеллектуальных игр пройдет в Салехарде 17 февраля Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 17 февраля пройдет региональный этап игр «Что? Где? Когда?», в котором за путевку в Москву сразятся ямальские знатоки и школьники из Волновахи. Вести турнир будет знаток клуба Алексей Блинов, сообщает telegram-канал «Ямал рядом».

«В Салехарде пройдет региональный финал ямальских интеллектуальных игр, гости из Волновахского района в числе 14 школьных команд будут бороться за звание победителя и путевку на супер-игру в Москву. Ведущим регионального финала станет обладатель двух Хрустальных сов и титула „Лучший капитан клуба“ Алексей Блинов», — сообщает telegram-канал «Ямал рядом».

На региональный этап соберутся лучшие команды со всего округа, которые прошли школьный и муниципальный отбор. Финальный этап чемпионата состоится в марте. Команды сыграют в Нескучном саду в Москве, где проходят игры знатоков клуба.

В 2023 году в финале принимала участие команда «Фисташковое настроение» из Ноябрьска. Именно она стала чемпионом Ямальских интеллектуальных игр.

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В Салехарде (ЯНАО) 17 февраля пройдет региональный этап игр «Что? Где? Когда?», в котором за путевку в Москву сразятся ямальские знатоки и школьники из Волновахи. Вести турнир будет знаток клуба Алексей Блинов, сообщает telegram-канал «Ямал рядом». «В Салехарде пройдет региональный финал ямальских интеллектуальных игр, гости из Волновахского района в числе 14 школьных команд будут бороться за звание победителя и путевку на супер-игру в Москву. Ведущим регионального финала станет обладатель двух Хрустальных сов и титула „Лучший капитан клуба“ Алексей Блинов», — сообщает telegram-канал «Ямал рядом». На региональный этап соберутся лучшие команды со всего округа, которые прошли школьный и муниципальный отбор. Финальный этап чемпионата состоится в марте. Команды сыграют в Нескучном саду в Москве, где проходят игры знатоков клуба. В 2023 году в финале принимала участие команда «Фисташковое настроение» из Ноябрьска. Именно она стала чемпионом Ямальских интеллектуальных игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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