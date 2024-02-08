Как на проведение СВО повлияет новый предельный срок службы

Полковник Баранец: повышение срока службы сохранит опытных военных для целей СВО
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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, военная форма, руки
Военные смогут зарабатывать до 500 тысяч в месяц, а не уходить на пенсию, сказал Виктор Баранец Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Увеличение предельного срока службы в рядах Вооруженных сил России до 65-70 лет на период мобилизации и военного положения вводится, в том числе, на время спецоперации и позволит закрепить в армии опытные кадры, а не отправлять их на пенсию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Минобороны РФ разработало законопроект, согласно которому предполагается повысить предельный возраст пребывания на службе. Для высших офицеров он составит 70 лет, для остальных — 65. Это касается как контрактников, так и мобилизованных.

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«Министерство обороны хочет закрепить в армии опытные кадры. Мы выгоняем человека, который в полном соку, в высшей степени профессионал. Мужиков, которым исполняется 60 лет, просят выйти вон», — сказал Виктор Баранец.

По его словам, документ предполагает не только время мобилизации или военного положения. «Мы хотим закрепить эти кадры, безусловно, с учетом фактора спецоперации. Люди сами просят. Не все, конечно, но они есть», — продолжил собеседник агентства.

Это даст возможность опытным военным заработать, отметил полковник в отставке. «Они хотят остаться, повоевать. В конце концов хотят заработать деньги, и немалые. Только первичная ставка — 204 и 210 тысяч, еще за штурмовые действия, за поражение вражеской техники. Набегает иногда и под 500 тысяч. Можно понять интерес человека, который пришел, чтобы внучке, дочке квартиру купить, дачку построить. Ну какая у него там пенсия? 20 тысяч? А тут он будет получать вот такие деньги», — подчеркнул эксперт.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с URA.RU не стал отвечать, с чем связаны такие изменения и почему оборонное ведомство предлагает их сейчас. Депутат призвал дождаться окончания обсуждения данной инициативы. Ожидается, что оно завершится до 22 февраля.

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Увеличение предельного срока службы в рядах Вооруженных сил России до 65-70 лет на период мобилизации и военного положения вводится, в том числе, на время спецоперации и позволит закрепить в армии опытные кадры, а не отправлять их на пенсию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Минобороны РФ разработало законопроект, согласно которому предполагается повысить предельный возраст пребывания на службе. Для высших офицеров он составит 70 лет, для остальных — 65. Это касается как контрактников, так и мобилизованных. «Министерство обороны хочет закрепить в армии опытные кадры. Мы выгоняем человека, который в полном соку, в высшей степени профессионал. Мужиков, которым исполняется 60 лет, просят выйти вон», — сказал Виктор Баранец. По его словам, документ предполагает не только время мобилизации или военного положения. «Мы хотим закрепить эти кадры, безусловно, с учетом фактора спецоперации. Люди сами просят. Не все, конечно, но они есть», — продолжил собеседник агентства. Это даст возможность опытным военным заработать, отметил полковник в отставке. «Они хотят остаться, повоевать. В конце концов хотят заработать деньги, и немалые. Только первичная ставка — 204 и 210 тысяч, еще за штурмовые действия, за поражение вражеской техники. Набегает иногда и под 500 тысяч. Можно понять интерес человека, который пришел, чтобы внучке, дочке квартиру купить, дачку построить. Ну какая у него там пенсия? 20 тысяч? А тут он будет получать вот такие деньги», — подчеркнул эксперт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с URA.RU не стал отвечать, с чем связаны такие изменения и почему оборонное ведомство предлагает их сейчас. Депутат призвал дождаться окончания обсуждения данной инициативы. Ожидается, что оно завершится до 22 февраля.
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