Как на проведение СВО повлияет новый предельный срок службы

Полковник Баранец: повышение срока службы сохранит опытных военных для целей СВО

08 февраля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Военные смогут зарабатывать до 500 тысяч в месяц, а не уходить на пенсию, сказал Виктор Баранец Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение предельного срока службы в рядах Вооруженных сил России до 65-70 лет на период мобилизации и военного положения вводится, в том числе, на время спецоперации и позволит закрепить в армии опытные кадры, а не отправлять их на пенсию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Минобороны РФ разработало законопроект, согласно которому предполагается повысить предельный возраст пребывания на службе. Для высших офицеров он составит 70 лет, для остальных — 65. Это касается как контрактников, так и мобилизованных. Новость по теме Минобороны повысит предельный возраст службы в период мобилизации: что изменится «Министерство обороны хочет закрепить в армии опытные кадры. Мы выгоняем человека, который в полном соку, в высшей степени профессионал. Мужиков, которым исполняется 60 лет, просят выйти вон», — сказал Виктор Баранец. По его словам, документ предполагает не только время мобилизации или военного положения. «Мы хотим закрепить эти кадры, безусловно, с учетом фактора спецоперации. Люди сами просят. Не все, конечно, но они есть», — продолжил собеседник агентства. Это даст возможность опытным военным заработать, отметил полковник в отставке. «Они хотят остаться, повоевать. В конце концов хотят заработать деньги, и немалые. Только первичная ставка — 204 и 210 тысяч, еще за штурмовые действия, за поражение вражеской техники. Набегает иногда и под 500 тысяч. Можно понять интерес человека, который пришел, чтобы внучке, дочке квартиру купить, дачку построить. Ну какая у него там пенсия? 20 тысяч? А тут он будет получать вот такие деньги», — подчеркнул эксперт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с URA.RU не стал отвечать, с чем связаны такие изменения и почему оборонное ведомство предлагает их сейчас. Депутат призвал дождаться окончания обсуждения данной инициативы. Ожидается, что оно завершится до 22 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличение предельного срока службы в рядах Вооруженных сил России до 65-70 лет на период мобилизации и военного положения вводится, в том числе, на время спецоперации и позволит закрепить в армии опытные кадры, а не отправлять их на пенсию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Минобороны РФ разработало законопроект, согласно которому предполагается повысить предельный возраст пребывания на службе. Для высших офицеров он составит 70 лет, для остальных — 65. Это касается как контрактников, так и мобилизованных. «Министерство обороны хочет закрепить в армии опытные кадры. Мы выгоняем человека, который в полном соку, в высшей степени профессионал. Мужиков, которым исполняется 60 лет, просят выйти вон», — сказал Виктор Баранец. По его словам, документ предполагает не только время мобилизации или военного положения. «Мы хотим закрепить эти кадры, безусловно, с учетом фактора спецоперации. Люди сами просят. Не все, конечно, но они есть», — продолжил собеседник агентства. Это даст возможность опытным военным заработать, отметил полковник в отставке. «Они хотят остаться, повоевать. В конце концов хотят заработать деньги, и немалые. Только первичная ставка — 204 и 210 тысяч, еще за штурмовые действия, за поражение вражеской техники. Набегает иногда и под 500 тысяч. Можно понять интерес человека, который пришел, чтобы внучке, дочке квартиру купить, дачку построить. Ну какая у него там пенсия? 20 тысяч? А тут он будет получать вот такие деньги», — подчеркнул эксперт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с URA.RU не стал отвечать, с чем связаны такие изменения и почему оборонное ведомство предлагает их сейчас. Депутат призвал дождаться окончания обсуждения данной инициативы. Ожидается, что оно завершится до 22 февраля.