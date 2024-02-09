Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя оставлять в машине зимой

Автоэксперт Кадаков: аптечку нельзя оставлять в машине в мороз

10 февраля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Максим Кадаков сообщил, что продукты питания могут испортиться из-за мороза в машине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зимой нельзя оставлять аптечку в машине, так как таблетки теряют свою эффективность из-за низких температур. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков. «В машине на морозе хранить таблетки и другие лекарства нельзя, их нужно забирать каждый раз с собой», — заявил Кадаков в беседе с радио Sputnik . Он отметил, что оптимальная температура для хранения лекарств выше нуля. Эксперт подчеркнул, что продукты питания также нельзя оставлять в машине, особенно замерзающие жидкости. По его словам, соки или газированные напитки при замораживании и размораживании могут испортиться и потерять вкусовые свойства. Также он посоветовал не оставлять в машине авторучки, самоклеящуюся бумага и стикеры. Кадаков сообщил, что даже автомобильные устройства могут испортиться из-за мороза, например, потрескаются пластиковые провода. Он добавил, что электроника также страдает из-за перепада температур. По его словам, смартфонам, планшетам и ноутбукам противопоказаны морозы. Кадаков отметил, что при отогревании телефона дома, в нем образуется конденсат, из-за которого может появиться коррозия или сгореть какой-то контакт. Эксперт порекомендовал не включать несколько часов устройства, которые принесены домой из машины, пока ни не просохнут и не отогреются. Ранее автоэксперт Антон Шапарин заявил, что неправильная чистка машины зимой ударит по карману при ее продаже. Экономист Елена Зацаринная сообщила, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зимой нельзя оставлять аптечку в машине, так как таблетки теряют свою эффективность из-за низких температур. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков. «В машине на морозе хранить таблетки и другие лекарства нельзя, их нужно забирать каждый раз с собой», — заявил Кадаков в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что оптимальная температура для хранения лекарств выше нуля. Эксперт подчеркнул, что продукты питания также нельзя оставлять в машине, особенно замерзающие жидкости. По его словам, соки или газированные напитки при замораживании и размораживании могут испортиться и потерять вкусовые свойства. Также он посоветовал не оставлять в машине авторучки, самоклеящуюся бумага и стикеры. Кадаков сообщил, что даже автомобильные устройства могут испортиться из-за мороза, например, потрескаются пластиковые провода. Он добавил, что электроника также страдает из-за перепада температур. По его словам, смартфонам, планшетам и ноутбукам противопоказаны морозы. Кадаков отметил, что при отогревании телефона дома, в нем образуется конденсат, из-за которого может появиться коррозия или сгореть какой-то контакт. Эксперт порекомендовал не включать несколько часов устройства, которые принесены домой из машины, пока ни не просохнут и не отогреются. Ранее автоэксперт Антон Шапарин заявил, что неправильная чистка машины зимой ударит по карману при ее продаже. Экономист Елена Зацаринная сообщила, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать.