09 февраля 2024

Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя оставлять в машине зимой

Автоэксперт Кадаков: аптечку нельзя оставлять в машине в мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, машины в снегу, автомобиль в снегу, автомобиль зимой, снегопад, машину замело, автомобиль замело
Максим Кадаков сообщил, что продукты питания могут испортиться из-за мороза в машине Фото:

Зимой нельзя оставлять аптечку в машине, так как таблетки теряют свою эффективность из-за низких температур. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

«В машине на морозе хранить таблетки и другие лекарства нельзя, их нужно забирать каждый раз с собой», — заявил Кадаков в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что оптимальная температура для хранения лекарств выше нуля.

Эксперт подчеркнул, что продукты питания также нельзя оставлять в машине, особенно замерзающие жидкости. По его словам, соки или газированные напитки при замораживании и размораживании могут испортиться и потерять вкусовые свойства.

Также он посоветовал не оставлять в машине авторучки, самоклеящуюся бумага и стикеры. Кадаков сообщил, что даже автомобильные устройства могут испортиться из-за мороза, например, потрескаются пластиковые провода.

Он добавил, что электроника также страдает из-за перепада температур. По его словам, смартфонам, планшетам и ноутбукам противопоказаны морозы. Кадаков отметил, что при отогревании телефона дома, в нем образуется конденсат, из-за которого может появиться коррозия или сгореть какой-то контакт. Эксперт порекомендовал не включать несколько часов устройства, которые принесены домой из машины, пока ни не просохнут и не отогреются.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин заявил, что неправильная чистка машины зимой ударит по карману при ее продаже. Экономист Елена Зацаринная сообщила, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зимой нельзя оставлять аптечку в машине, так как таблетки теряют свою эффективность из-за низких температур. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков. «В машине на морозе хранить таблетки и другие лекарства нельзя, их нужно забирать каждый раз с собой», — заявил Кадаков в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что оптимальная температура для хранения лекарств выше нуля. Эксперт подчеркнул, что продукты питания также нельзя оставлять в машине, особенно замерзающие жидкости. По его словам, соки или газированные напитки при замораживании и размораживании могут испортиться и потерять вкусовые свойства. Также он посоветовал не оставлять в машине авторучки, самоклеящуюся бумага и стикеры. Кадаков сообщил, что даже автомобильные устройства могут испортиться из-за мороза, например, потрескаются пластиковые провода. Он добавил, что электроника также страдает из-за перепада температур. По его словам, смартфонам, планшетам и ноутбукам противопоказаны морозы. Кадаков отметил, что при отогревании телефона дома, в нем образуется конденсат, из-за которого может появиться коррозия или сгореть какой-то контакт. Эксперт порекомендовал не включать несколько часов устройства, которые принесены домой из машины, пока ни не просохнут и не отогреются. Ранее автоэксперт Антон Шапарин заявил, что неправильная чистка машины зимой ударит по карману при ее продаже. Экономист Елена Зацаринная сообщила, что зимой расходы на автомобиль вырастут, а снижения цен на бензин не стоит ждать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...