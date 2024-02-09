Курганский боец рассказал о продвижении под Авдеевкой

Курганский боец рассказал, что несмотря на непогоду, российские подразделения продвигаются под Авдеевкой. Аудиофайл с рассказом бойца опубликован в telegram-канале депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова.
«Работаем под Авдеевкой, контролируем промзону. Сырость тут страшная, то дождь, то снег. Топит окопы и траншеи, по которым перемещаемся. Но, держимся, работаем, продвигаемся», — уточнил в сообщении боец СВО.
Ранее на донецком направлении было отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на Авдеевку. Военкор Андрей Руденко сообщал, что представители ВСУ массово сдаются в плен. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказывал URA.RU, что ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, как это было с «Азовсталью». В случае успеха российской армии ВСУ вынуждены будут капитулировать.
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