Военкор Коц предрек новую «Азовсталь» для Украины

22 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Распутица мешает быстрому продвижению на Авдевском направлении, сказал Андрей Коц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России пытаются взять Авдеевку (ДНР) в кольцо, как это было с «Азовсталью». Тогда ВСУ будут вынуждены капитулировать, рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Идет наше наступление с севера и юга. Мы пытаемся взять Авдеевку в клещи. Штурмовать этот укрепрайон никто не будет. Задача — отрезать его от линии снабжения, которая в основном идет через Орловку, на северо-запад. Чтобы ее перерезать, нужно с севера выйти на Бердичев, с юга, со стороны Опытного, Водяного, — на Северное и Тоненькое. Тогда вся группировка окажется в одной большой „Азовстали“, как в Мариуполе было, то есть в кольце», — сказал Андрей Коц. По его словам, подвижки стоит ожидать уже зимой. «Украинская группировка будет вынуждена рано или поздно либо капитулировать, либо пытаться пойти на прорыв. Сейчас там, действительно, очень тяжелые условия, это один большой подготовленный к обороне укрепрайон. Все осложняется распутицей. Наступать приходится строго по дорогам, а они минируются. Думаю, что зимой какие-то подвижки на этом фронте все-таки будут», — подчеркнул собеседник URA.RU. На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщил, что представители Вооруженных сил Украины массово сдаются в плен. Ранее пресс-секретарь 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Коцукон заявлял, что российская армия адаптировалась к атакам бронетехники на заминированных полях Авдеевки. ВС РФ роют туннели и доставляют необходимые боеприпасы при помощи роботов. Авдеевка является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ. Она открывает короткий путь из южной части ДНР в северную. Готовили укрепрайон ВСУ восемь лет. Взятие российскими войсками города обеспечит безопасность жителей Донецка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы России пытаются взять Авдеевку (ДНР) в кольцо, как это было с «Азовсталью». Тогда ВСУ будут вынуждены капитулировать, рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Идет наше наступление с севера и юга. Мы пытаемся взять Авдеевку в клещи. Штурмовать этот укрепрайон никто не будет. Задача — отрезать его от линии снабжения, которая в основном идет через Орловку, на северо-запад. Чтобы ее перерезать, нужно с севера выйти на Бердичев, с юга, со стороны Опытного, Водяного, — на Северное и Тоненькое. Тогда вся группировка окажется в одной большой „Азовстали“, как в Мариуполе было, то есть в кольце», — сказал Андрей Коц. По его словам, подвижки стоит ожидать уже зимой. «Украинская группировка будет вынуждена рано или поздно либо капитулировать, либо пытаться пойти на прорыв. Сейчас там, действительно, очень тяжелые условия, это один большой подготовленный к обороне укрепрайон. Все осложняется распутицей. Наступать приходится строго по дорогам, а они минируются. Думаю, что зимой какие-то подвижки на этом фронте все-таки будут», — подчеркнул собеседник URA.RU. На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщил, что представители Вооруженных сил Украины массово сдаются в плен. Ранее пресс-секретарь 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Коцукон заявлял, что российская армия адаптировалась к атакам бронетехники на заминированных полях Авдеевки. ВС РФ роют туннели и доставляют необходимые боеприпасы при помощи роботов. Авдеевка является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ. Она открывает короткий путь из южной части ДНР в северную. Готовили укрепрайон ВСУ восемь лет. Взятие российскими войсками города обеспечит безопасность жителей Донецка.