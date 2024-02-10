RS: кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к переговорам с РФ

11 февраля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Зеленский представил новый состав Генштаба ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ может быть связана с подготовкой к будущему мирному соглашению с Россией, однако Киев должен понимать, что этот вопрос не стоит затягивать. Такое мнение высказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. «Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных (политических — прим. URA.RU) фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого», — сказал аналитик Ливен в статье для издания Responsible Statecraft. По словам эксперта, если Киев затянет этот вопрос, то позже Украина не сможет ничего предложить Москве по сделке. После отставки Залужного на пост главнокомандующего ВСУ президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Позже у него появились два зама — полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко.

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ может быть связана с подготовкой к будущему мирному соглашению с Россией, однако Киев должен понимать, что этот вопрос не стоит затягивать. Такое мнение высказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. «Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных (политических — прим. URA.RU) фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого», — сказал аналитик Ливен в статье для издания Responsible Statecraft. По словам эксперта, если Киев затянет этот вопрос, то позже Украина не сможет ничего предложить Москве по сделке. После отставки Залужного на пост главнокомандующего ВСУ президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Позже у него появились два зама — полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко.