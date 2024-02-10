10 февраля 2024
09 февраля 2024

Курганец отдал полмиллиона рублей мошенникам, поверив, что его дочь попала в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Курганской области лишился сбережений, поверив злоумышленникам Фото:

Пенсионер из Щучанского округа Курганской области передал курьеру телефонных аферистов 500 тысяч рублей. Гражданину сообщили, что его дочь попала в ДТП. Звонившиеся представились сотрудниками полиции, пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Пожилому мужчине позвонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов. Гражданину сообщили, что его дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице. Необходима крупная сумма — более двух млн рублей. Пенсионер ответил, что у него есть только пятьсот тысяч. В дальнейшем пострадавший передал свои сбережения молодому человеку, прибывшему к нему домой», — написано на сайте ведомства.

Полиция установила, что курьером являлся 24-летний житель Челябинска. Он был задержан и признался в преступлении. Расследование инцидента продолжается.

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Пенсионер из Щучанского округа Курганской области передал курьеру телефонных аферистов 500 тысяч рублей. Гражданину сообщили, что его дочь попала в ДТП. Звонившиеся представились сотрудниками полиции, пояснили в пресс-службе УМВД России по региону. «Пожилому мужчине позвонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов. Гражданину сообщили, что его дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице. Необходима крупная сумма — более двух млн рублей. Пенсионер ответил, что у него есть только пятьсот тысяч. В дальнейшем пострадавший передал свои сбережения молодому человеку, прибывшему к нему домой», — написано на сайте ведомства. Полиция установила, что курьером являлся 24-летний житель Челябинска. Он был задержан и признался в преступлении. Расследование инцидента продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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