Спецоперация на Украине 11 февраля: Зеленский приказал Сырскому избежать «застоя» в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский дал задачу новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Тот должен сделать все, чтобы избежать застоя в конфликте с Россией, передает американский телеканал CNN. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 11 февраля.
«Пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сырским — придать конфликту с Россией новый фокус», — отмечают журналисты американского телеканала CNN. Также перед новым главкомом ВСУ поставлена задача — решить проблему с Авдеевкой.
Новые перестановки и задачи на Украине
В США раскрыли задачи Владимира Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск Сырскому. По словам журналистов из CNN, тот должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с РФ в принципе, придав ему «новый фокус».
Также в этот день вновь произошли изменения в украинской армии. На бывшее место Сырского пришел Александр Павлюк. Он стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. URA.RU подробнее писало о его биографии в отдельном материале.
Купянское направление
Как уточнили в Минобороны РФ, российские солдаты из группировки «Запад» за сутки отразили пять украинских атак в районе Табаевки, Ивановки и Синьковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 210 человек на этом направлении, а также лишился нескольких единиц военной техники.
Краснолиманское направление
Между российскими и украинскими солдатами проходили бои в районе Дзержинского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Российские солдаты также отразили две атаки штурмовых украинских войск в районе населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Вражеские потери составили до 140 человек, передает Пятый канал.
Донецкое и южно-донецкое направления
Бойцы ВС РФ из группировки «Юг» ударили по ВСУ на нескольких участках донецкого направления. Киев потерпел поражение в районе сел Новое, Красное, Клещеевка и Курдюмовка. Кроме того, российским бойцам удалось отразить до 11 украинских атак в районе Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки. Всего удалось поразить до 325 солдат противника, а также уничтожить гаубицу, танк и несколько бронированных автомобилей.
На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии поразили ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное и Приютное. Потери Украины составили до 150 солдат, уточнили в российском военном ведомстве.
Херсонское направление
При поддержке артиллерии российские бойцы отразили атаку механизированной украинкой бригады в районе населенного пункта Новопокровка. Кроме того, бойцы ВС РФ успешно ударили по ВСУ в районе Вербового, Работино, Тягинки, Ивановки, Львово, Берислава и Михайловки, подытожили в российском министерстве.
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