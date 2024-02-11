Спецоперация на Украине 11 февраля: Зеленский приказал Сырскому избежать «застоя» в конфликте

CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать «застоя» в конфликте с Россией

11 февраля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский приказал Александру Сырскому придать конфликту с РФ «новый фокус» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский дал задачу новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Тот должен сделать все, чтобы избежать застоя в конфликте с Россией, передает американский телеканал CNN. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 11 февраля. «Пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сырским — придать конфликту с Россией новый фокус», — отмечают журналисты американского телеканала CNN. Также перед новым главкомом ВСУ поставлена задача — решить проблему с Авдеевкой. Новые перестановки и задачи на Украине В США раскрыли задачи Владимира Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск Сырскому. По словам журналистов из CNN, тот должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с РФ в принципе, придав ему «новый фокус». Также в этот день вновь произошли изменения в украинской армии. На бывшее место Сырского пришел Александр Павлюк. Он стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. URA.RU подробнее писало о его биографии в отдельном материале. Купянское направление Как уточнили в Минобороны РФ, российские солдаты из группировки «Запад» за сутки отразили пять украинских атак в районе Табаевки, Ивановки и Синьковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 210 человек на этом направлении, а также лишился нескольких единиц военной техники. Краснолиманское направление Между российскими и украинскими солдатами проходили бои в районе Дзержинского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Российские солдаты также отразили две атаки штурмовых украинских войск в районе населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Вражеские потери составили до 140 человек, передает Пятый канал. Донецкое и южно-донецкое направления Бойцы ВС РФ из группировки «Юг» ударили по ВСУ на нескольких участках донецкого направления. Киев потерпел поражение в районе сел Новое, Красное, Клещеевка и Курдюмовка. Кроме того, российским бойцам удалось отразить до 11 украинских атак в районе Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки. Всего удалось поразить до 325 солдат противника, а также уничтожить гаубицу, танк и несколько бронированных автомобилей. На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии поразили ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное и Приютное. Потери Украины составили до 150 солдат, уточнили в российском военном ведомстве. Херсонское направление При поддержке артиллерии российские бойцы отразили атаку механизированной украинкой бригады в районе населенного пункта Новопокровка. Кроме того, бойцы ВС РФ успешно ударили по ВСУ в районе Вербового, Работино, Тягинки, Ивановки, Львово, Берислава и Михайловки, подытожили в российском министерстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский дал задачу новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Тот должен сделать все, чтобы избежать застоя в конфликте с Россией, передает американский телеканал CNN. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 11 февраля. «Пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сырским — придать конфликту с Россией новый фокус», — отмечают журналисты американского телеканала CNN. Также перед новым главкомом ВСУ поставлена задача — решить проблему с Авдеевкой. В США раскрыли задачи Владимира Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск Сырскому. По словам журналистов из CNN, тот должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с РФ в принципе, придав ему «новый фокус». Также в этот день вновь произошли изменения в украинской армии. На бывшее место Сырского пришел Александр Павлюк. Он стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. URA.RU подробнее писало о его биографии в отдельном материале. Как уточнили в Минобороны РФ, российские солдаты из группировки «Запад» за сутки отразили пять украинских атак в районе Табаевки, Ивановки и Синьковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 210 человек на этом направлении, а также лишился нескольких единиц военной техники. Между российскими и украинскими солдатами проходили бои в районе Дзержинского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Российские солдаты также отразили две атаки штурмовых украинских войск в районе населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Вражеские потери составили до 140 человек, передает Пятый канал. Бойцы ВС РФ из группировки «Юг» ударили по ВСУ на нескольких участках донецкого направления. Киев потерпел поражение в районе сел Новое, Красное, Клещеевка и Курдюмовка. Кроме того, российским бойцам удалось отразить до 11 украинских атак в районе Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки. Всего удалось поразить до 325 солдат противника, а также уничтожить гаубицу, танк и несколько бронированных автомобилей. На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии поразили ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное и Приютное. Потери Украины составили до 150 солдат, уточнили в российском военном ведомстве. При поддержке артиллерии российские бойцы отразили атаку механизированной украинкой бригады в районе населенного пункта Новопокровка. Кроме того, бойцы ВС РФ успешно ударили по ВСУ в районе Вербового, Работино, Тягинки, Ивановки, Львово, Берислава и Михайловки, подытожили в российском министерстве.