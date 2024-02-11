Спортплощадка не была благоустроена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Шадринска на улице Пролетарской находится полуразрушенная спортплощадка, которую мэр Антон Мокан пообещал благоустроить. Прошел год, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров.

«Шестого февраля на заседании комиссии гордумы Шадринска я попросил и. о. руководителя комитета по физкультуре, спорту и туризму мэрии Елену Соколову объяснить, почему не отремонтирована спортплощадка на улице Пролетарской, которую глава города Мокан обещал восстановить еще год назад. Ответа я не получил», — пояснил Бухаров.

Бухаров подчеркнул, что в конце января 2023 года мэр Мокан обещал решить вопрос с реконструкцией спортплощадки во время прямого эфира, который проводил ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Площадка (на улице Пролетарской — прим. URA.RU) не состоит в реестре спортивных объектов Шадринска, но мы порешаем этот вопрос в каком направлении нам двигаться, чтобы благоустроить эту территорию», — заявил Мокан во время эфира, отвечая на вопрос, который прислал депутат Бухаров.

По словам Бухарова, недалеко от спортплощадки находятся пятиэтажки, где много молодежи, которая желает заниматься физкультурой. Однако состояние объекта настолько ужасное, что вызывает опасения за безопасность жителей.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.

В Шадринске спортплощадка стала опасной из-за ветхого состояния Фото: предоставил Александр Бухаров