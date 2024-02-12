Forbes: Киев перебрасывает лучшую бригаду ВСУ, чтобы удержать Авдеевку

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, дрг, наемники,  stock
Украина очень рискует, оставаясь в Авдеевке для продолжения боя, пишет Forbes Фото:

Украина могла задействовать одну из своих лучших бригад, чтобы усилить оборону Авдеевки и спасти ее. При этом ВСУ идут на огромный риск, продолжая вести бои в городе. Об этом сообщает Forbes.

«Украина усиливает Авдеевку. И есть веские основания полагать, что они укрепляют город, который в настоящее время является местом зимнего наступления России, одной из лучших бригад украинской армии», — передает обозреватель журнала. Отмечается, что украинская сторона идет на огромный риск, решив остаться в Авдеевке и вести бой.

Обозреватель добавил, что медленный крах обороны этого направления мог вынудить третью бригаду ВСУ приостановить обучение и вернуться на фронт. Но на момент, когда у Киева не останется боеприпасов в Авдеевке, уже не будет иметь значения, какое количество бригад находится в городе. А приказ об усилении обороны со стороны украинского командования будет спорным, отмечает издание.

Ранее курганский боец рассказал, что ВС РФ продвигаются под Авдеевкой, несмотря на непогоду. ВС РФ взяли под контроль промзону.

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Украина могла задействовать одну из своих лучших бригад, чтобы усилить оборону Авдеевки и спасти ее. При этом ВСУ идут на огромный риск, продолжая вести бои в городе. Об этом сообщает Forbes. «Украина усиливает Авдеевку. И есть веские основания полагать, что они укрепляют город, который в настоящее время является местом зимнего наступления России, одной из лучших бригад украинской армии», — передает обозреватель журнала. Отмечается, что украинская сторона идет на огромный риск, решив остаться в Авдеевке и вести бой. Обозреватель добавил, что медленный крах обороны этого направления мог вынудить третью бригаду ВСУ приостановить обучение и вернуться на фронт. Но на момент, когда у Киева не останется боеприпасов в Авдеевке, уже не будет иметь значения, какое количество бригад находится в городе. А приказ об усилении обороны со стороны украинского командования будет спорным, отмечает издание. Ранее курганский боец рассказал, что ВС РФ продвигаются под Авдеевкой, несмотря на непогоду. ВС РФ взяли под контроль промзону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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