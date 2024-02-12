Странам Запада выгоден конфликт на Украине, так как они могут заработать деньги на оборонных заказах. Также они заинтересованы в полном разрушении страны. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
«Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины», — высказался Рашид Нургалиев в интервью «Аргументам и фактам».
Он добавил, что страны Запада уже выстроились в очередь для получения государственных заказов на восстановление Украины. США используют доведенных до нищеты украинцев ради своей цели — противостояние РФ, заявил первый замсекретаря Совета безопасности.
До этого советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан раскритиковал Запад за нежелание идти на переговоры. Он отметил, что отказ от мирного диалога — это большая ошибка. Китайская газета Global Times назвала НАТО гробовщиком, который против мира на Украине.
Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен уверен, что перестановки в руководстве ВСУ связаны с желанием подготовиться к переговорам с Россией. Он также отметил, что Украина загнала себя в сложную ситуацию, в которой она пытается сложить ответственность за итоговое соглашение на кого-то другого, передает телеканал 360.
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