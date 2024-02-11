11 февраля 2024

Десантники установили систему против дронов на БМД-2, которые ремонтирует дочка «Курганмашзавода». Видео

Тульские десантники спасают бронемашины БМД-2 от дронов с помощью системы РЭБ
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Армия-2015. Москва, бмд
Десантники защищают БМД-2 от дронов с помощью комплекса РЭБ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тульские десантники в зоне СВО защищают бронемашины БМД-2, которые ремонтируют предприятия «Курганмашзавода», комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для устранения украинских дронов-камикадзе. Об этом рассказал оператор-наводчик бронемашины с позывным Турист.

«Установили на БМД-2 комплекс РЭБ. Вражеские дроны, которые приближаются к бронемашине, теряют управление и не могут нанести урон. После установки комплексов удалось за несколько дней отодвинуть линию обороны ВСУ на целых три километра», — рассказал военнослужащий. Видео работы БМД-2 на фронте опубликовано в telegram-канале «Соловьев».

Ранее URA.RU писало, что тульские десантники на курганских БМД-4М уничтожили боевиков ВСУ под Артемовском. Также сообщалось, что курганский БТР помог десантникам в зачистке позиций украинских солдат.

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Тульские десантники в зоне СВО защищают бронемашины БМД-2, которые ремонтируют предприятия «Курганмашзавода», комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для устранения украинских дронов-камикадзе. Об этом рассказал оператор-наводчик бронемашины с позывным Турист. «Установили на БМД-2 комплекс РЭБ. Вражеские дроны, которые приближаются к бронемашине, теряют управление и не могут нанести урон. После установки комплексов удалось за несколько дней отодвинуть линию обороны ВСУ на целых три километра», — рассказал военнослужащий. Видео работы БМД-2 на фронте опубликовано в telegram-канале «Соловьев». Ранее URA.RU писало, что тульские десантники на курганских БМД-4М уничтожили боевиков ВСУ под Артемовском. Также сообщалось, что курганский БТР помог десантникам в зачистке позиций украинских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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