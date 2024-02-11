Тульские десантники в зоне СВО защищают бронемашины БМД-2, которые ремонтируют предприятия «Курганмашзавода», комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для устранения украинских дронов-камикадзе. Об этом рассказал оператор-наводчик бронемашины с позывным Турист.
«Установили на БМД-2 комплекс РЭБ. Вражеские дроны, которые приближаются к бронемашине, теряют управление и не могут нанести урон. После установки комплексов удалось за несколько дней отодвинуть линию обороны ВСУ на целых три километра», — рассказал военнослужащий. Видео работы БМД-2 на фронте опубликовано в telegram-канале «Соловьев».
Ранее URA.RU писало, что тульские десантники на курганских БМД-4М уничтожили боевиков ВСУ под Артемовском. Также сообщалось, что курганский БТР помог десантникам в зачистке позиций украинских солдат.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.