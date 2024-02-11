11 февраля 2024

В Юсьве жителям, оставшимся без автостанции, предложили ждать автобусы в аптеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Куса. Челябинская область, автостанция, куса
В здании, где продавали билеты на автобусы, теперь будет работать аптечный пункт (архивное фото) Фото:

Жителей села Юсьва Пермского края оставили без автостанции. В помещении, где продавали билеты на автобусы, разместился аптечный пункт. Собственник автостанции уже нашел арендатора, пишут местные СМИ.

«Здание автостанции принадлежит ООО „АВ-Запад“. Собственник помещения принял решение закрыть автокассу и передать помещение в аренду одной из фармацевтических сетей. По предварительной договоренности с представителями компании, ожидать автобус можно будет внутри помещения аптеки», — приводит издание «Парма-новости» ответ местных властей, к которым обратилась одна из жительниц села.

В то же время в администрации Юсьвы СМИ заявили, что автокассы в здании уже закрыты, а «пункт ожидания в аптеке не предусмотрен». Местные жители негативно восприняли известие о закрытии автостанции. Они рассказали изданию, что теперь вынуждены ожидать общественный транспорт у знакомых и в магазинах.

В 2021 году без автостанции остались жители поселка Павловского. После того как селяне пригрозили обратиться к президенту Владимиру Путину, автостанция открылась. В ноябре 2023 года возобновила работу автостанция в Александровске. Она разместилась в здании редакции местной газеты.

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Жителей села Юсьва Пермского края оставили без автостанции. В помещении, где продавали билеты на автобусы, разместился аптечный пункт. Собственник автостанции уже нашел арендатора, пишут местные СМИ. «Здание автостанции принадлежит ООО „АВ-Запад“. Собственник помещения принял решение закрыть автокассу и передать помещение в аренду одной из фармацевтических сетей. По предварительной договоренности с представителями компании, ожидать автобус можно будет внутри помещения аптеки», — приводит издание «Парма-новости» ответ местных властей, к которым обратилась одна из жительниц села. В то же время в администрации Юсьвы СМИ заявили, что автокассы в здании уже закрыты, а «пункт ожидания в аптеке не предусмотрен». Местные жители негативно восприняли известие о закрытии автостанции. Они рассказали изданию, что теперь вынуждены ожидать общественный транспорт у знакомых и в магазинах. В 2021 году без автостанции остались жители поселка Павловского. После того как селяне пригрозили обратиться к президенту Владимиру Путину, автостанция открылась. В ноябре 2023 года возобновила работу автостанция в Александровске. Она разместилась в здании редакции местной газеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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