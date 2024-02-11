11 февраля 2024

В Тюмени установили банду подростков, избивавших жителей на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Темный переулок. Тюмень, тень, угроза, преступник, мужчина, силуэт, агрессия, темный переулок
Банда подростков в соцсетях выкладывала видео с нападениями на местных жителей Фото:

Полиция установила личности тюменских подростков, которые выкладывали видео с нападениями на местных жителей. Об этом в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях появились кадры с драками, которые провоцировала банда подростков.

«В ходе мониторинга сети Интернет мои коллеги выявили видеозаписи, на которых зафиксировано избиения молодых людей во дворе жилого дома и в торговом центре города Тюмени… В настоящее время полицейскими установлены личности нападавших. Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших», — написала Волк.

Она добавила, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Все данные переданы в следственные органы.

Ранее URA.RU писало, что тюменские подростки выложили в соцсетях видео с избиением местных жителей. После этого региональный прокурор Владислав Московских поручил провести проверку. Внимание на банду обратили также депутат Госдумы Ярослав Нилов и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Миузлина.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция установила личности тюменских подростков, которые выкладывали видео с нападениями на местных жителей. Об этом в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях появились кадры с драками, которые провоцировала банда подростков. «В ходе мониторинга сети Интернет мои коллеги выявили видеозаписи, на которых зафиксировано избиения молодых людей во дворе жилого дома и в торговом центре города Тюмени… В настоящее время полицейскими установлены личности нападавших. Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших», — написала Волк. Она добавила, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Все данные переданы в следственные органы. Ранее URA.RU писало, что тюменские подростки выложили в соцсетях видео с избиением местных жителей. После этого региональный прокурор Владислав Московских поручил провести проверку. Внимание на банду обратили также депутат Госдумы Ярослав Нилов и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Миузлина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...