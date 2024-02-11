В Тюмени установили банду подростков, избивавших жителей на камеру

Банда подростков в соцсетях выкладывала видео с нападениями на местных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция установила личности тюменских подростков, которые выкладывали видео с нападениями на местных жителей. Об этом в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях появились кадры с драками, которые провоцировала банда подростков.

«В ходе мониторинга сети Интернет мои коллеги выявили видеозаписи, на которых зафиксировано избиения молодых людей во дворе жилого дома и в торговом центре города Тюмени… В настоящее время полицейскими установлены личности нападавших. Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших», — написала Волк.

Она добавила, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Все данные переданы в следственные органы.

Ранее URA.RU писало, что тюменские подростки выложили в соцсетях видео с избиением местных жителей. После этого региональный прокурор Владислав Московских поручил провести проверку. Внимание на банду обратили также депутат Госдумы Ярослав Нилов и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Миузлина.