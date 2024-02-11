Мизулина требует найти банду подростков, которые избивали прохожих в Тюмени

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о тюменской банде подростков, которая нападает на прохожих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направит обращение в МВД России с просьбой проверить информацию о том, что в Тюмени банда подростков нападает на прохожих. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. Ранее в сети появилась информация о том, что тюменские подростки толпой избивают горожан, снимают процесс на видео, а ролики затем выкладывают в интернет.

«Многие пишут о банде подростков из Тюмени, которые терроризируют жителей города: пристают к незнакомым людям, устраивают драки, жестоко избивают толпой юношей и девушек, снимают это на видео и выкладывают в соцсети. Мы обратили внимание на эту ситуацию и направим обращение в МВД России с просьбой о проведении проверки», — указано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Мизулиной.

Ранее URA.RU писало о том, что прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после публикации видеороликов, где подростки избивают жителей города. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов после просмотра указанных записей заявил, что направит запросы в МВД, прокуратуру и губернатору региона Александру Моору.

Екатерина Мизулина получила известность после ряда обращений к правоохранителям в отношении звезд и блогеров. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал.