Стала известна личность заказчика убийства посредника в даче взятки мэру Троицка

Заказчиком убийства стала 22-летняя женщина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Стала известна личность организатора покушения на бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего фигурантом по делу о взятках в мэрии Троицка (Челябинская область). Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, им оказалась риелтор фирмы «Этажи», имеющая связи с еще одним фигурантом по делу — Дмитрием Виноградовым.

«Женщина была задержана в Кременкуле. Предварительно, именно она заказала убийство Спиридонова. В настоящий момент она находится в изоляторе временного содержания», — рассказал URA.RU источник.

В пресс-службе СУ СКР по региону ранее сообщили, что женщина была задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 — п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству»). По данным следствия, она нашла исполнителей убийства, которым заплатила 6 млн рублей.

О покушении на Спиридонова стало известно в минувшие выходные. Его жена Евгения написала, что он выехал из Троицка в Челябинск и пропал. Он успел сообщить ей, что его преследует черный джип. После выяснилось, что убийство бизнесмена было инсценировано.

Сотрудники УФСБ по региону заранее узнали о готовящемся покушении и организовали спецоперацию по задержанию киллера. За рулем автомобиля Спиридонова в момент покушения сидел другой человек. Киллер был оперативно задержан.

По версии следствия, владелец местной торговой сети «Копеечка» Дмитрий Виноградов передал через Спиридонова взятку, беговую дорожку, мэру Александру Виноградову. Спиридонов дал показания на обоих Виноградовых, его не стали брать под стражу. Бизнесмен Виноградов и мэр Виноградов находятся в СИЗО.