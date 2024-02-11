В азербайджанской диаспоре прокомментировали инцидент с избиением тюменских школьников

Азербайджанская диаспора нашла школьников, которые избивали сверстников в Тюмени

12 февраля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

В азербайджанской диаспоре Тюменской области уверены, что между школьниками произошла бытовая ссора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В азербайджанской диаспоре «Одлар Юрду» провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации Мунис Мустафаев. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тюменские подростки толпой избивают горожан, снимают процесс на видео, а ролики выкладывают в интернет. «Это школьники 7-8-го класса, которые общаются в одной компании, с ними уже была проведена профилактическая беседа. Компания состоит из восьми человек: четыре русских парня, два азербайджанца и две русские девчонки. У них произошла бытовая драка на школьном уровне. Что-то не поделили, пошли за школу, выяснили отношения, „дали по рукам“ и разбежались. Никто никакого заявления ни на кого не писал. Видео выложила девочка из той же компании. Никаких бандитских ОПГ, естественно, там нет. С молодежью проводится профилактическая работа», — отметил Мунис Мустафаев в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что тюменские подростки выложили в соцсетях видео с избиением местных жителей. После этого региональный прокурор Владислав Московских поручил провести проверку. Депутат Госдумы Ярослав Нилов и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также обратили внимание на действия школьников и потребовали от силовиков дать им правовую оценку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В азербайджанской диаспоре «Одлар Юрду» провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации Мунис Мустафаев. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тюменские подростки толпой избивают горожан, снимают процесс на видео, а ролики выкладывают в интернет. «Это школьники 7-8-го класса, которые общаются в одной компании, с ними уже была проведена профилактическая беседа. Компания состоит из восьми человек: четыре русских парня, два азербайджанца и две русские девчонки. У них произошла бытовая драка на школьном уровне. Что-то не поделили, пошли за школу, выяснили отношения, „дали по рукам“ и разбежались. Никто никакого заявления ни на кого не писал. Видео выложила девочка из той же компании. Никаких бандитских ОПГ, естественно, там нет. С молодежью проводится профилактическая работа», — отметил Мунис Мустафаев в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что тюменские подростки выложили в соцсетях видео с избиением местных жителей. После этого региональный прокурор Владислав Московских поручил провести проверку. Депутат Госдумы Ярослав Нилов и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также обратили внимание на действия школьников и потребовали от силовиков дать им правовую оценку.