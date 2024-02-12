Учителя, который ударил девочку с ОВЗ в свердловской школе, уволили

12 февраля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Учитель ударил девочку с ОВЗ 5 февраля в школе №1 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку в новоуральской школе №1 (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уволили. Об этом URA.RU сообщила мама одного из учащихся. «Этого преподавателя уволили на следующий день после случившегося», — пояснила женщина. Информацию об увольнении мужчины URA.RU подтвердили в администрации школы. «По результатам проверки педагог был уволен из-за неприемлемых действий в отношении ученицы», — пояснили в учреждении. Инцидент с избиением девочки произошел 5 февраля. Школьники зафиксировали его на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что Зырянов подошел к девочке, размахнулся и сильно ударил ее по плечу. После этого в учреждении детям запретили ходить с телефонами. Силовики организовали проверку в школе.

Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку в новоуральской школе №1 (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уволили. Об этом URA.RU сообщила мама одного из учащихся. «Этого преподавателя уволили на следующий день после случившегося», — пояснила женщина. Информацию об увольнении мужчины URA.RU подтвердили в администрации школы. «По результатам проверки педагог был уволен из-за неприемлемых действий в отношении ученицы», — пояснили в учреждении. Инцидент с избиением девочки произошел 5 февраля. Школьники зафиксировали его на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что Зырянов подошел к девочке, размахнулся и сильно ударил ее по плечу. После этого в учреждении детям запретили ходить с телефонами. Силовики организовали проверку в школе.