Учителя, который ударил девочку с ОВЗ в свердловской школе, уволили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Учитель ударил девочку с ОВЗ 5 февраля в школе №1 (архивное фото) Фото:

Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку в новоуральской школе №1 (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уволили. Об этом URA.RU сообщила мама одного из учащихся.

«Этого преподавателя уволили на следующий день после случившегося», — пояснила женщина. Информацию об увольнении мужчины URA.RU подтвердили в администрации школы. «По результатам проверки педагог был уволен из-за неприемлемых действий в отношении ученицы», — пояснили в учреждении.

Инцидент с избиением девочки произошел 5 февраля. Школьники зафиксировали его на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что Зырянов подошел к девочке, размахнулся и сильно ударил ее по плечу. После этого в учреждении детям запретили ходить с телефонами. Силовики организовали проверку в школе.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку в новоуральской школе №1 (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уволили. Об этом URA.RU сообщила мама одного из учащихся. «Этого преподавателя уволили на следующий день после случившегося», — пояснила женщина. Информацию об увольнении мужчины URA.RU подтвердили в администрации школы. «По результатам проверки педагог был уволен из-за неприемлемых действий в отношении ученицы», — пояснили в учреждении. Инцидент с избиением девочки произошел 5 февраля. Школьники зафиксировали его на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что Зырянов подошел к девочке, размахнулся и сильно ударил ее по плечу. После этого в учреждении детям запретили ходить с телефонами. Силовики организовали проверку в школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...