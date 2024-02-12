Центральный суд Челябинска продлил арест бизнесмену Дмитрию Виноградову

На трех допросах Дмитрий Виноградов подтвердил, что признает вину в даче взятки Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Бизнесмен Дмитрий Виноградов, фигурирующий в деле о взятке мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, останется под стражей до 12 апреля. Такое решение принял Центральный районный суд Челябинска, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.

Как заявил следователь, предприниматель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно дает показания. Однако для смягчения меры пресечения этого недостаточно: он обладает широкими связями, может воспрепятствовать расследованию. Не исключено, что он может быть причастен к покушению на главного свидетеля по делу, бизнесмена Бориса Спиридонова, которому угрожал на очной ставке.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Продлить избранную Виноградову меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 апреля», — зачитала решение судья.

Доводы адвокатов, просивших об изменении меры пресечения, не были приняты во внимание. Также, как и наличие человека, желающего внести залог в 6 млн рублей. Никак не повлияло на решение суда и готовность дочери бизнесмена предоставить свой коттедж для содержания Виноградова под домашним арестом. Отмечается, что бизнесмен на трех допросах признал свою вину и даже сообщил следствию о других преступных эпизодах, до этого неизвестных.

В этот же день стало известно, что ФСБ сорвала покушение на жизнь главного свидетеля по делу Виноградовых — бизнесмена Бориса Спиридонова. Он дал показания, что передал в качестве взятки градоначальнику от его однофамильца-предпринимателя беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. По версии следствии, 22-летняя знакомая владельца магазинов Полина Иосифова за 6 млн рублей нашла киллеров для ликвидации Спиридонова.

Главу Троицка и его предполагаемого соучастника задержали 13 декабря 2023 года. Сейчас Виноградов-бизнесмен и Виноградов-мэр находятся в СИЗО. Спиридонова под стражу не брали.

Интересы Дмитрия Виноградова представляют уже два адвоката Фото: Альбина Золотухина © URA.RU