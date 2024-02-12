Учителя, ударившего девочку с ОВЗ в свердловской школе, уже обвиняли в насилии

12 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В скандал попал учитель школы №1 в Новоуральске Владимир Зырянов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), уже обвиняли в избиении учащихся. Мама одного из школьников заявила URA.RU, что педагог бил ее сына в живот и по ноге. «Это произошло перед Новым годом. Он поставил моего сына в угол якобы за плохое поведение, а потом ударил в живот и по ноге. Я ходила разбираться в школу, директор мне тогда сказала, что такого не могло быть», — рассказала женщина. По ее словам, после беседы Зырянов извинился перед ней, а перед ее ребенком не стал. Корреспондент обратился за комментарием к директору школы №1. Ответ будет опубликован при получении. В распоряжении агентства не оказалось контактов учителя. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Инцидент, после которого Зырянова уволили, произошел 5 февраля в школе, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мужчина подошел к девочке и сильно ударил ее по плечу. Это попало на видео, которое спустя неделю разлетелось по Сети. После этого подросткам запретили ходить по школе с телефонами.

Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), уже обвиняли в избиении учащихся. Мама одного из школьников заявила URA.RU, что педагог бил ее сына в живот и по ноге. «Это произошло перед Новым годом. Он поставил моего сына в угол якобы за плохое поведение, а потом ударил в живот и по ноге. Я ходила разбираться в школу, директор мне тогда сказала, что такого не могло быть», — рассказала женщина. По ее словам, после беседы Зырянов извинился перед ней, а перед ее ребенком не стал. Корреспондент обратился за комментарием к директору школы №1. Ответ будет опубликован при получении. В распоряжении агентства не оказалось контактов учителя. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Инцидент, после которого Зырянова уволили, произошел 5 февраля в школе, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мужчина подошел к девочке и сильно ударил ее по плечу. Это попало на видео, которое спустя неделю разлетелось по Сети. После этого подросткам запретили ходить по школе с телефонами.