Районные власти в ЯНАО не заметили оплаты за арендованную землю

12 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Новоуренгойская геологоразведочная компания оказывает услуги по ремонту скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Администрация Надымского района (ЯНАО) проиграла спор в Арбитражном суде округа предприятию, которое ремонтирует скважины для нефтегазодобывающей отрасли. Департамент муниципального имущества настаивал на том, что Новоуренгойская геологоразведочная компания должна оплатить долги по аренде земельного участка на три миллиона рублей. Суд вынес решение в пользу ответчика, следует из картотеки дел. «Как указал ответчик в отзыве на исковое заявление, согласно акту сверки по арендным платежам <…> переплата ответчика на конец проверяемого периода, т. е. по состоянию на 10.07.2020, составила 24 013 руб. 16 коп. Ответчик также сообщил, что оплата по договору была произведена в полном объеме. В подтверждение указанных доводов ответчиком в материалы дела представлены платежные поручения на сумму 3 046 309 руб. 56 коп. и 92 139 руб. 36 коп.», — говорится в судебном решении. Опровергнуть доводы представителей компании истец не смог. Суд вынес решение в пользу ответчика. Новоуренгойская геологоразведочная компания основана в 2012 года в газовой столице Ямала для оказания услуг нефтегазодобывающим предприятиям региона по ремонту скважин. Арендуемый предприятием земельный участок находится в п. Ягельном. Его площадь — 246 174 кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Надымского района (ЯНАО) проиграла спор в Арбитражном суде округа предприятию, которое ремонтирует скважины для нефтегазодобывающей отрасли. Департамент муниципального имущества настаивал на том, что Новоуренгойская геологоразведочная компания должна оплатить долги по аренде земельного участка на три миллиона рублей. Суд вынес решение в пользу ответчика, следует из картотеки дел. «Как указал ответчик в отзыве на исковое заявление, согласно акту сверки по арендным платежам <…> переплата ответчика на конец проверяемого периода, т. е. по состоянию на 10.07.2020, составила 24 013 руб. 16 коп. Ответчик также сообщил, что оплата по договору была произведена в полном объеме. В подтверждение указанных доводов ответчиком в материалы дела представлены платежные поручения на сумму 3 046 309 руб. 56 коп. и 92 139 руб. 36 коп.», — говорится в судебном решении. Опровергнуть доводы представителей компании истец не смог. Суд вынес решение в пользу ответчика. Новоуренгойская геологоразведочная компания основана в 2012 года в газовой столице Ямала для оказания услуг нефтегазодобывающим предприятиям региона по ремонту скважин. Арендуемый предприятием земельный участок находится в п. Ягельном. Его площадь — 246 174 кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей.