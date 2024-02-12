Бойцу СВО с позывным Бабай вручили награду и подарки от челябинского губернатора

12 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Бойцу СВО вручили заслуженную награду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера вице-губернатор Алексей Фартыгин вручил бойцу с позывным Бабай знак отличия «За смелость и отвагу», а также передал боевое снаряжение. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Наш герой правильно применил свои навыки и знание военного дела, поразил несколько дронов-камикадзе. Мы восхищаемся смелостью и героизмом нашего земляка, поэтому губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение вручить эту региональную награду», — привели в пресс-службе слова Фартыгина. Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов, увернувшись от одного из них. Помимо знака отличия «За смелость и отвагу», бойцу передали антидроновое ружье, каски и бронежилеты, которые будут полезны на передовой. Текслер ранее лично связался с бойцом и выразил благодарность за совершенный поступок. Правительство региона держит связь с родственниками военнослужащего.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера вице-губернатор Алексей Фартыгин вручил бойцу с позывным Бабай знак отличия «За смелость и отвагу», а также передал боевое снаряжение. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Наш герой правильно применил свои навыки и знание военного дела, поразил несколько дронов-камикадзе. Мы восхищаемся смелостью и героизмом нашего земляка, поэтому губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение вручить эту региональную награду», — привели в пресс-службе слова Фартыгина. Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов, увернувшись от одного из них. Помимо знака отличия «За смелость и отвагу», бойцу передали антидроновое ружье, каски и бронежилеты, которые будут полезны на передовой. Текслер ранее лично связался с бойцом и выразил благодарность за совершенный поступок. Правительство региона держит связь с родственниками военнослужащего.