Бойцу СВО с позывным Бабай вручили награду и подарки от челябинского губернатора

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Алексей Текслер и Борис Подольный на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». Челябинск, за смелость и отвагу
Бойцу СВО вручили заслуженную награду Фото:
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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера вице-губернатор Алексей Фартыгин вручил бойцу с позывным Бабай знак отличия «За смелость и отвагу», а также передал боевое снаряжение. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Наш герой правильно применил свои навыки и знание военного дела, поразил несколько дронов-камикадзе. Мы восхищаемся смелостью и героизмом нашего земляка, поэтому губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение вручить эту региональную награду», — привели в пресс-службе слова Фартыгина.

Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов, увернувшись от одного из них. Помимо знака отличия «За смелость и отвагу», бойцу передали антидроновое ружье, каски и бронежилеты, которые будут полезны на передовой.

Текслер ранее лично связался с бойцом и выразил благодарность за совершенный поступок. Правительство региона держит связь с родственниками военнослужащего.

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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера вице-губернатор Алексей Фартыгин вручил бойцу с позывным Бабай знак отличия «За смелость и отвагу», а также передал боевое снаряжение. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Наш герой правильно применил свои навыки и знание военного дела, поразил несколько дронов-камикадзе. Мы восхищаемся смелостью и героизмом нашего земляка, поэтому губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение вручить эту региональную награду», — привели в пресс-службе слова Фартыгина. Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов, увернувшись от одного из них. Помимо знака отличия «За смелость и отвагу», бойцу передали антидроновое ружье, каски и бронежилеты, которые будут полезны на передовой. Текслер ранее лично связался с бойцом и выразил благодарность за совершенный поступок. Правительство региона держит связь с родственниками военнослужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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