Текслер наградил челябинского бойца «Бабая», увернувшегося от украинского дрона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За смелость и отвагу» бойца из Кунашакского района с позывным «Бабай», который на фронте подбил три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«За решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, военнослужащий отмечен знаком отличия „За смелость и отвагу“. Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
О подвиге бойца стало известно благодаря операторам российских БПЛА. Именно они засняли, а после выложили в сеть видео, где боец подбивает один дрон, потом ловко уворачивается от второго, и сбивает третий.
Военкор Анастасия Бартенева встретилась с бойцом на фронте. Он рассказал ей, что своими действиями защищал младшего товарища и командира. Пользуясь случаем, боец передал привет своим родным.
Действия бойца не оставили равнодушным никого. Он стал национальным героем. Глава региона связался с ним, выразив свое уважение и благодарность. С семьей героя был установлен тесный контакт. Областные власти помогают им во всем.
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