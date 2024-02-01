01 февраля 2024

Текслер наградил челябинского бойца «Бабая», увернувшегося от украинского дрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Борис Подольный на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». Челябинск, за смелость и отвагу
Бойца «Бабая» наградили знаком отличия «За смелось и отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За смелость и отвагу» бойца из Кунашакского района с позывным «Бабай», который на фронте подбил три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«За решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, военнослужащий отмечен знаком отличия „За смелость и отвагу“. Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

О подвиге бойца стало известно благодаря операторам российских БПЛА. Именно они засняли, а после выложили в сеть видео, где боец подбивает один дрон, потом ловко уворачивается от второго, и сбивает третий.

Военкор Анастасия Бартенева встретилась с бойцом на фронте. Он рассказал ей, что своими действиями защищал младшего товарища и командира. Пользуясь случаем, боец передал привет своим родным.

Действия бойца не оставили равнодушным никого. Он стал национальным героем. Глава региона связался с ним, выразив свое уважение и благодарность. С семьей героя был установлен тесный контакт. Областные власти помогают им во всем.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За смелость и отвагу» бойца из Кунашакского района с позывным «Бабай», который на фронте подбил три украинских дрона, ловко увернувшись от одного из них. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «За решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, военнослужащий отмечен знаком отличия „За смелость и отвагу“. Во время боевой операции, прикрывая своих товарищей, военнослужащий отбил атаку трех FPV-дронов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. О подвиге бойца стало известно благодаря операторам российских БПЛА. Именно они засняли, а после выложили в сеть видео, где боец подбивает один дрон, потом ловко уворачивается от второго, и сбивает третий. Военкор Анастасия Бартенева встретилась с бойцом на фронте. Он рассказал ей, что своими действиями защищал младшего товарища и командира. Пользуясь случаем, боец передал привет своим родным. Действия бойца не оставили равнодушным никого. Он стал национальным героем. Глава региона связался с ним, выразив свое уважение и благодарность. С семьей героя был установлен тесный контакт. Областные власти помогают им во всем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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