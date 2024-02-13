В курганской агрофирме, где был бунт, сторожам приходится работать трактористами

В курганской фирме, где был бунт, сторожам приходится работать трактористами

13 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

На предприятии «Миллениум» не хватает трактористов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика На курганском агропредприятии «Миллениум» из Шадринского округа, где рабочие бастовали и отказывались убирать урожай зерна, из-за нехватки кадров сторожи вынуждены выходить работать трактористами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из аграрной сферы. «В предприятии на маслянском направлении нет трактористов. Людям приходится работать сутки сторожем, а потом садятся за трактор и производят погрузку зерна. Возят его на продажу. Получается, что трудовой распорядок у них нарушается», — рассказал инсайдер. Еще один источник отмечает, что рабочие жалуются на проваливающие крышу в мастерской. Корреспондент URA.RU направил запрос директору агропредприятии «Миллениум» Александру Лепехину с просьбой прокомментировать ситуацию с массовыми увольнения. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году в разгар уборочной компании трактористы и водители отказывались работать и массово увольнялись из агропредприятия «Миллениум». Инсайдеры агентства сообщали, что причиной забастовки рабочих стал конфликт с директором. На тот период заявления об уходе писали более 20 человек. К проблеме бунтующих работников пришлось подключаться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика. Предприятие лично посещал брат миллиардера Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров агрохолдинга. Директор компании «Миллениум» Александр Лепехин отрицал информация о массовых увольнениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На курганском агропредприятии «Миллениум» из Шадринского округа, где рабочие бастовали и отказывались убирать урожай зерна, из-за нехватки кадров сторожи вынуждены выходить работать трактористами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из аграрной сферы. «В предприятии на маслянском направлении нет трактористов. Людям приходится работать сутки сторожем, а потом садятся за трактор и производят погрузку зерна. Возят его на продажу. Получается, что трудовой распорядок у них нарушается», — рассказал инсайдер. Еще один источник отмечает, что рабочие жалуются на проваливающие крышу в мастерской. Корреспондент URA.RU направил запрос директору агропредприятии «Миллениум» Александру Лепехину с просьбой прокомментировать ситуацию с массовыми увольнения. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году в разгар уборочной компании трактористы и водители отказывались работать и массово увольнялись из агропредприятия «Миллениум». Инсайдеры агентства сообщали, что причиной забастовки рабочих стал конфликт с директором. На тот период заявления об уходе писали более 20 человек. К проблеме бунтующих работников пришлось подключаться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика. Предприятие лично посещал брат миллиардера Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров агрохолдинга. Директор компании «Миллениум» Александр Лепехин отрицал информация о массовых увольнениях.