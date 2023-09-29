На агропредприятии, где бунтовали курганцы, за сутки уволилось семь человек

На агропредприятии «Миллениум» в разгар уборки урожая за сутки уволилось 7 рабочих Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

На курганском сельхозпредприятии «Миллениум», где рабочие устраивали забастовку и отказывались убирать урожай зерна, за сутки уволилось семь сотрудников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник из аграрной сферы. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с директором компании заявления на увольнение написали десятки работников.

«На предприятии „Миллениум“ за сутки уволились семь сотрудников. Всего заявления на уход писали более 20 человек. Из них ранее двое работников ушли сразу без отработки, остальные либо отрабатывают либо на больничных. Из автогаража собираются уволиться еще два человека. Еще несколько человек думают писать заявления», — рассказал инсайдер. Также он отметил, что некоторых сотрудников от увольнения останавливают сложности с поиском новой работы.

URA.RU направило запрос директору агропредприятии «Миллениум» Александру Лепехину. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие устроили забастовку в разгар уборочной кампания и начали массово писать заявления на увольнение. По данным инсайдеров, причиной такого решения стал конфликт с директором агропредприятия. К проблеме пришлось подключиться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика. Его брат Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров, лично выезжал на предприятие. Однако по словам руководителя «Миллениума» Александра Лепехина, никаких нарушений не было выявлено. Кроме того, директор компании опроверг срыв уборки зерна и массовые увольнения. Также Лепехин отрицает нехватку трактористов на сельхозпредприятии, несмотря на то, что на правительством портале опубликованы вакансии о поиске работников для уборки зерна.