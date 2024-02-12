Заказчицу убийства троицкого бизнесмена Спиридонова отправили за решетку. Фото, видео

13 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Полину Иосифову, обвиняемую в подготовке убийства бизнесмена Бориса Спиридонова, отправили в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова Центральный райсуд 13 февраля отправил в СИЗО Полину Иосифову — организатора несостоявшегося убийства троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, фигуранта уголовного дела о коррупции в мэрии Троицка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, под стражей она проведет два месяца. По словам следователя, Иосифову задержали в середине дня 11 февраля, когда она передавала часть денег, обещанных исполнителям за убийство бизнесмена 3 из 6 млн рублей. На допросе она подтвердила готовность сотрудничать с силовиками при проведении расследования. Тем не менее СКР считает необходимым поместить ее в СИЗО. Адвокат, в свою очередь, назвал такую меру пресечения слишком суровой и предложил избрать для Иосифовой домашний арест. Сама она подтвердила готовность внести 1 млн рублей в качестве залога. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Иосифовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 11 апреля», — зачитал решение судья Борис Миронов. Иосифова была задержана сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30 — п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству»). По версии следствия, она нашла исполнителей убийства, которым передала за работу 6 млн рублей. Однако те попались и быстро вывели силовиков на заказчика. Для предотвращения убийства силовики провели целую операцию. Они посадили в автомобиль Спиридонова другого человека. А когда киллеры попытались совершить задуманное — оперативно задержали их. При этом для исполнения операции пришлось заявить всем о смерти бизнесмена. Уже после задержания всех причастных к покушению, выяснилось, что все это было инсценировкой, а со Спиридоновым все в порядке. Следователь предложил поместить обвиняемую в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный райсуд 13 февраля отправил в СИЗО Полину Иосифову — организатора несостоявшегося убийства троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, фигуранта уголовного дела о коррупции в мэрии Троицка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, под стражей она проведет два месяца. По словам следователя, Иосифову задержали в середине дня 11 февраля, когда она передавала часть денег, обещанных исполнителям за убийство бизнесмена 3 из 6 млн рублей. На допросе она подтвердила готовность сотрудничать с силовиками при проведении расследования. Тем не менее СКР считает необходимым поместить ее в СИЗО. Адвокат, в свою очередь, назвал такую меру пресечения слишком суровой и предложил избрать для Иосифовой домашний арест. Сама она подтвердила готовность внести 1 млн рублей в качестве залога. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Иосифовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 11 апреля», — зачитал решение судья Борис Миронов. Иосифова была задержана сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30 — п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству»). По версии следствия, она нашла исполнителей убийства, которым передала за работу 6 млн рублей. Однако те попались и быстро вывели силовиков на заказчика. Для предотвращения убийства силовики провели целую операцию. Они посадили в автомобиль Спиридонова другого человека. А когда киллеры попытались совершить задуманное — оперативно задержали их. При этом для исполнения операции пришлось заявить всем о смерти бизнесмена. Уже после задержания всех причастных к покушению, выяснилось, что все это было инсценировкой, а со Спиридоновым все в порядке.