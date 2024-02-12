В районе ЯНАО изменится автобусный маршрут

В поселке Тазовском (ЯНАО) с 13 февраля будет отменена остановка около дома 5 по улице Калинина на автобусе маршрута №4. Об этом местные власти сообщили в соцсети.
«Важная информация! ТМУДТП информирует жителей районного центра, что с 13 февраля автобус по маршруту №4 „Речпорт — Школа“ не будет производить посадку — высадку пассажиров на остановке около дома 5А по улице Калинина», — сообщается в telegram-канале мэрии Тазовского района.
Уточняется, что посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Дом творчества». Причина изменения автобусного маршрута в заявлении местных властей не уточняется.
С 1 февраля между Тарко-Сале и селом Сывдарма заработал новый автобусный маршрут под номером 6. В администрации Пуровского района сообщили, что поездки будут происходить регулярно в будние дни. Одна из остановок автобуса — Пуровск, что поможет разгрузить уже действующий маршрут №101 в утренние часы.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.