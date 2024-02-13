На Украине опасаются, что Сырский начнет рисковать армией ради Зеленского

Новый главком ВСУ Александр Сырский может пойти на рискованные операции, чтобы угодить президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения рискованных операций на фронте», — заявил Георгий Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас». Бывший замминистра отметил, ссылаясь на свои источники, что Сырский будет делать все, чтобы угодить Зеленскому. Новый главком мог даже получить запрос на «победу» от властей Украины.
Однако, как говорит Тука, «медийные операции» Сырского провалятся. Это связано с нехваткой военных в армии Украины и другими проблемами.
До этого CNN сообщал, что Зеленский приказал Сырскому избежать застоя на фронте через продвижение в Авдеевке. Армия России постепенно и успешно продвигается вглубь города уже несколько месяцев. При этом самого Сырского называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.