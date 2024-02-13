На Украине опасаются, что Сырский начнет рисковать армией ради Зеленского

Бывший замминистра Тука: Сырский может пойти на опасные для ВСУ операции

13 февраля 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Александр Сырский стал новым главкомом ВСУ в начале февраля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый главком ВСУ Александр Сырский может пойти на рискованные операции, чтобы угодить президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения рискованных операций на фронте», — заявил Георгий Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас». Бывший замминистра отметил, ссылаясь на свои источники, что Сырский будет делать все, чтобы угодить Зеленскому. Новый главком мог даже получить запрос на «победу» от властей Украины. Новость по теме Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском Однако, как говорит Тука, «медийные операции» Сырского провалятся. Это связано с нехваткой военных в армии Украины и другими проблемами. До этого CNN сообщал, что Зеленский приказал Сырскому избежать застоя на фронте через продвижение в Авдеевке. Армия России постепенно и успешно продвигается вглубь города уже несколько месяцев. При этом самого Сырского называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.

Новый главком ВСУ Александр Сырский может пойти на рискованные операции, чтобы угодить президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения рискованных операций на фронте», — заявил Георгий Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас». Бывший замминистра отметил, ссылаясь на свои источники, что Сырский будет делать все, чтобы угодить Зеленскому. Новый главком мог даже получить запрос на «победу» от властей Украины. Однако, как говорит Тука, «медийные операции» Сырского провалятся. Это связано с нехваткой военных в армии Украины и другими проблемами. До этого CNN сообщал, что Зеленский приказал Сырскому избежать застоя на фронте через продвижение в Авдеевке. Армия России постепенно и успешно продвигается вглубь города уже несколько месяцев. При этом самого Сырского называют «генералом 200-х», передает телеканал 360.