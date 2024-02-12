Курганские власти отчитались о ликвидации свалки с трупами животных

13 февраля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Незаконная свалка была создана компанией «ПК «Экоцентр» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свалка трупов животных в Курганской области В Курганской области рядом с деревней Тебенякское ликвидировали незаконную свалку с трупами животных. В планах, проведение санитарной обработки участка. Об этом сообщила глава Белозерского округа Наталья Богданова. «ООО «ПК «Экоцентр» в соответствии с предписаниями надзорных органов ликвидировало несанкционированную свалку биоотходов рядом с деревней Тебенякское Белозерского округа на открытых участках. Отходы вывезены на промышленные утилизационные предприятия. Завершается вывоз отходов из расположенных на территории свалки зданий», — написала Богданова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава округа отметила, что специалистами ветеринарной службы были проведены исследования пробы биоматериала. По данным специалистов, возбудителей заразных заболеваний животных обнаружено не было. По ее словам, после освобождения территории от биоотходов будут проведены мероприятия по обработке участка. Также Богданова попросила жителей Курганской области не доверять непроверенной информации, не заключать контракты с компанией-нарушителем ООО «ПК «Экоцентр» и самостоятельно не вывозить туши на несанкционированную свалку. Несанкционированную свалку биотходов организовала компания «ПК «Экоцентр». Представители фирмы заявляли, что данная мера временная. Им было поручено ликвидировать свалку до конца 2023 года, однако это не было сделано. Исполнение решения суда взяла на контроль прокуратура. В отношении руководителя «Экоцентра», хранившего трупы животных в лесу, было возбуждено уголовное дело. После этого глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нарушений природоохранного законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области рядом с деревней Тебенякское ликвидировали незаконную свалку с трупами животных. В планах, проведение санитарной обработки участка. Об этом сообщила глава Белозерского округа Наталья Богданова. «ООО «ПК «Экоцентр» в соответствии с предписаниями надзорных органов ликвидировало несанкционированную свалку биоотходов рядом с деревней Тебенякское Белозерского округа на открытых участках. Отходы вывезены на промышленные утилизационные предприятия. Завершается вывоз отходов из расположенных на территории свалки зданий», — написала Богданова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава округа отметила, что специалистами ветеринарной службы были проведены исследования пробы биоматериала. По данным специалистов, возбудителей заразных заболеваний животных обнаружено не было. По ее словам, после освобождения территории от биоотходов будут проведены мероприятия по обработке участка. Также Богданова попросила жителей Курганской области не доверять непроверенной информации, не заключать контракты с компанией-нарушителем ООО «ПК «Экоцентр» и самостоятельно не вывозить туши на несанкционированную свалку. Несанкционированную свалку биотходов организовала компания «ПК «Экоцентр». Представители фирмы заявляли, что данная мера временная. Им было поручено ликвидировать свалку до конца 2023 года, однако это не было сделано. Исполнение решения суда взяла на контроль прокуратура. В отношении руководителя «Экоцентра», хранившего трупы животных в лесу, было возбуждено уголовное дело. После этого глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нарушений природоохранного законодательства.