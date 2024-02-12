12 февраля 2024

Появилось видео задержания нового директора «Водоканала» Первоуральска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Силовики в масках скрутили Сергея Матафонова прямо на совещании (архивное фото) Фото:

Врио директора «Водоканала» Первоуральска Сергей Матафонов (Свердловская область) был задержан во время рабочего совещания, сообщил источник URA.RU из силовых структур. Видео задержания Матафонова появилось в соцсетях.

«Сегодня в Первоуральске проходило совещание в прокуратуре, на котором решались вопросы по линии ЖКХ. Туда были приглашены все организации и ведомства», — пояснил собеседник агентства. Там же присутствовали представители СМИ.

Матафонов стал и. о. директора «Водоканала» лишь 6 февраля. До него компанией руководил Артур Гузаиров. Решение о рокировке принял мэр Первоуральска Игорь Кабец.

В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио директора «Водоканала» Первоуральска Сергей Матафонов (Свердловская область) был задержан во время рабочего совещания, сообщил источник URA.RU из силовых структур. Видео задержания Матафонова появилось в соцсетях. «Сегодня в Первоуральске проходило совещание в прокуратуре, на котором решались вопросы по линии ЖКХ. Туда были приглашены все организации и ведомства», — пояснил собеседник агентства. Там же присутствовали представители СМИ. Матафонов стал и. о. директора «Водоканала» лишь 6 февраля. До него компанией руководил Артур Гузаиров. Решение о рокировке принял мэр Первоуральска Игорь Кабец. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...