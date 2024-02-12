Появилось видео задержания нового директора «Водоканала» Первоуральска

13 февраля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Силовики в масках скрутили Сергея Матафонова прямо на совещании (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио директора «Водоканала» Первоуральска Сергей Матафонов (Свердловская область) был задержан во время рабочего совещания, сообщил источник URA.RU из силовых структур. Видео задержания Матафонова появилось в соцсетях. «Сегодня в Первоуральске проходило совещание в прокуратуре, на котором решались вопросы по линии ЖКХ. Туда были приглашены все организации и ведомства», — пояснил собеседник агентства. Там же присутствовали представители СМИ. Матафонов стал и. о. директора «Водоканала» лишь 6 февраля. До него компанией руководил Артур Гузаиров. Решение о рокировке принял мэр Первоуральска Игорь Кабец. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.

Врио директора «Водоканала» Первоуральска Сергей Матафонов (Свердловская область) был задержан во время рабочего совещания, сообщил источник URA.RU из силовых структур. Видео задержания Матафонова появилось в соцсетях. «Сегодня в Первоуральске проходило совещание в прокуратуре, на котором решались вопросы по линии ЖКХ. Туда были приглашены все организации и ведомства», — пояснил собеседник агентства. Там же присутствовали представители СМИ. Матафонов стал и. о. директора «Водоканала» лишь 6 февраля. До него компанией руководил Артур Гузаиров. Решение о рокировке принял мэр Первоуральска Игорь Кабец. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.