Появились подробности пожара в Богдановиче, где погиб ребенок

13 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Оставленный без внимания ребенок во время игры с огнем поджог дом Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Пожар в городском округе Богданович (Свердловская область) 10 февраля произошел из-за детской игры с огнем. Об этом в соцсетях сообщили спасатели.



«К трагическим последствиям привели игры ребенка с огнем. Жертв могло быть и больше, если бы не неравнодушные граждане, которые, увидев дым, проникли в дом и вытащили из горящего дома двоих взрослых и одного ребенка», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловской области». ? Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Из-за задымления не удалось найти оставшегося в доме трехлетнего мальчика, что привело к его гибели. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу. Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома трех человек, наградят премией.

Пожар в городском округе Богданович (Свердловская область) 10 февраля произошел из-за детской игры с огнем. Об этом в соцсетях сообщили спасатели. «К трагическим последствиям привели игры ребенка с огнем. Жертв могло быть и больше, если бы не неравнодушные граждане, которые, увидев дым, проникли в дом и вытащили из горящего дома двоих взрослых и одного ребенка», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловской области». ? Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Из-за задымления не удалось найти оставшегося в доме трехлетнего мальчика, что привело к его гибели. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу. Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома трех человек, наградят премией.