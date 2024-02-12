12 февраля 2024

Появились подробности пожара в Богдановиче, где погиб ребенок

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Оставленный без внимания ребенок во время игры с огнем поджог дом Фото:

Пожар в городском округе Богданович (Свердловская область) 10 февраля произошел из-за детской игры с огнем. Об этом в соцсетях сообщили спасатели.

«К трагическим последствиям привели игры ребенка с огнем. Жертв могло быть и больше, если бы не неравнодушные граждане, которые, увидев дым, проникли в дом и вытащили из горящего дома двоих взрослых и одного ребенка», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловской области». ?

Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Из-за задымления не удалось найти оставшегося в доме трехлетнего мальчика, что привело к его гибели. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу. Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома трех человек, наградят премией.

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Пожар в городском округе Богданович (Свердловская область) 10 февраля произошел из-за детской игры с огнем. Об этом в соцсетях сообщили спасатели. «К трагическим последствиям привели игры ребенка с огнем. Жертв могло быть и больше, если бы не неравнодушные граждане, которые, увидев дым, проникли в дом и вытащили из горящего дома двоих взрослых и одного ребенка», — говорится в сообщении telegram-канала «МЧС Свердловской области». ? Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Из-за задымления не удалось найти оставшегося в доме трехлетнего мальчика, что привело к его гибели. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу. Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома трех человек, наградят премией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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