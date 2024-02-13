Экс-директор высказался о задержании нового начальника свердловского «Водоканала»

Экс-глава первоуральского «Водоканала»: Матафонов не был замечен в коррупции
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, депутат, чиновник, заседание, собрание, руки
Артур Гузаиров был уволен по решении мэра Первоуральска Игоря Кабца (архивное фото) Фото:
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В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

На задержанного по подозрению во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, который работает в организации с 2001 года, никогда не падали подозрения в коррупции. Об этом URA.RU заявил бывший начальник учреждения Артур Гузаиров, которого Матафонов сменил 6 февраля.

Гузаиров признался, что узнал о задержании бывшего коллеги от корреспондента URA.RU. «Мы давно вместе работали. Вроде как бы и подозрений таких на него не было», — добавил экс-чиновник.

По предварительным данным, Матафонов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Силовики арестовали его на совещании, на котором были руководители силовых ведомств Первоуральска. Главный прокурор города Владимир Курочкин заявил там, что Матафонов «превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру».

Против чиновника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии. Новым главой станет Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.

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На задержанного по подозрению во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, который работает в организации с 2001 года, никогда не падали подозрения в коррупции. Об этом URA.RU заявил бывший начальник учреждения Артур Гузаиров, которого Матафонов сменил 6 февраля. Гузаиров признался, что узнал о задержании бывшего коллеги от корреспондента URA.RU. «Мы давно вместе работали. Вроде как бы и подозрений таких на него не было», — добавил экс-чиновник. По предварительным данным, Матафонов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Силовики арестовали его на совещании, на котором были руководители силовых ведомств Первоуральска. Главный прокурор города Владимир Курочкин заявил там, что Матафонов «превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру». Против чиновника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии. Новым главой станет Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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