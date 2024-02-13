Курганская больница за год провела в три раза больше операций

13 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Курганской детской больнице им. Красного креста в 2023 году провели 82 операции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи Курганской областной детской больницы имени Красного креста за 2023 год провели в три раза больше операций с применением высоких технологий, чем в 2022 году. Об этом сообщает территориальный Фонд ОМС Курганской области. «В Курганской областной детской больнице им. Красного Креста в три раза увеличилось количество операций: в 2022 году было проведено — 25, в 2023 году — 82. Нарастить темп удалось за счет открытия третьего оперблока и закупки современного оборудования за счет средств областного бюджета», — сообщили в ведомстве. По данным ТФ ОМС, всего в 2023 году жители Курганской области получили больше 2000 лечебных мероприятий с применением высоких технологий как в области, так и за ее пределами. В регионе такую помощь оказывают в девяти медучреждениях. Одними из самых дорогостоящих стали операции по ожоговому направлению.

Врачи Курганской областной детской больницы имени Красного креста за 2023 год провели в три раза больше операций с применением высоких технологий, чем в 2022 году. Об этом сообщает территориальный Фонд ОМС Курганской области. «В Курганской областной детской больнице им. Красного Креста в три раза увеличилось количество операций: в 2022 году было проведено — 25, в 2023 году — 82. Нарастить темп удалось за счет открытия третьего оперблока и закупки современного оборудования за счет средств областного бюджета», — сообщили в ведомстве. По данным ТФ ОМС, всего в 2023 году жители Курганской области получили больше 2000 лечебных мероприятий с применением высоких технологий как в области, так и за ее пределами. В регионе такую помощь оказывают в девяти медучреждениях. Одними из самых дорогостоящих стали операции по ожоговому направлению.