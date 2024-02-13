В Кургане назвали самые дорогостоящие хирургические операции

В Кургане одними из самых дорогостоящих стали операции ожогового направления

13 февраля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Курганской области в 2023 году провели более 2000 операций с применений высоких технологий (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области по итогам 2023 года одними из самых дорогостоящих стали хирургические вмешательства по направлению «ожоговые». За год в Курганской областной больнице проведено шесть таких операций с применением высоких технологий на сумму пять млн рублей, сообщили в территориальном Фонде ОМС Курганской области. «Лидером по количеству случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 2023 году по 11 направлениям (гастроэнтерологические, гинекологические, нейрохирургические, ожоговые, оториноларингологические, ревматологические, сосудистой хирургии, торакальной хирургии, урологические, эндокринологические, хирургические) стала Курганская областная клиническая больница. Одними из самых дорогостоящих операций стали хирургические вмешательства по направлению „ожоговые“. В этом отделении сделали шесть операций с применением высоких технологий на общую сумму более пяти миллионов рублей», — говорится в сообщении ТФ ОМС. Всего в программе оказания высокотехнологичной медпомощи участвуют девять больниц региона. Помимо областной больницы, в перечень входят: областной госпиталь для ветеранов войн, детская больница им. Красного Креста, областной онкодиспансер, Курганская БСМП, Курганская областная больница №2, областной кардиодиспансер, Перинатальный центр, Шадринская городская больница. В 2023 году в этих больницах проведено более двух тысяч лечебных мероприятий с применением высоких технологий. Всего по данному направлению жителям области оказано услуг на сумму почти полмиллиарда рублей. В других регионах высокотехнологичную медпомощь курганцы получили в 274 случаях на сумму более 45 млн рублей. Ранее URA.RU писало, в какие регионы чаще всего едут курганцы за медицинской помощью. Жители часто выезжают из Курганской области, чтобы обратиться к офтальмологам и онкологам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области по итогам 2023 года одними из самых дорогостоящих стали хирургические вмешательства по направлению «ожоговые». За год в Курганской областной больнице проведено шесть таких операций с применением высоких технологий на сумму пять млн рублей, сообщили в территориальном Фонде ОМС Курганской области. «Лидером по количеству случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 2023 году по 11 направлениям (гастроэнтерологические, гинекологические, нейрохирургические, ожоговые, оториноларингологические, ревматологические, сосудистой хирургии, торакальной хирургии, урологические, эндокринологические, хирургические) стала Курганская областная клиническая больница. Одними из самых дорогостоящих операций стали хирургические вмешательства по направлению „ожоговые“. В этом отделении сделали шесть операций с применением высоких технологий на общую сумму более пяти миллионов рублей», — говорится в сообщении ТФ ОМС. Всего в программе оказания высокотехнологичной медпомощи участвуют девять больниц региона. Помимо областной больницы, в перечень входят: областной госпиталь для ветеранов войн, детская больница им. Красного Креста, областной онкодиспансер, Курганская БСМП, Курганская областная больница №2, областной кардиодиспансер, Перинатальный центр, Шадринская городская больница. В 2023 году в этих больницах проведено более двух тысяч лечебных мероприятий с применением высоких технологий. Всего по данному направлению жителям области оказано услуг на сумму почти полмиллиарда рублей. В других регионах высокотехнологичную медпомощь курганцы получили в 274 случаях на сумму более 45 млн рублей. Ранее URA.RU писало, в какие регионы чаще всего едут курганцы за медицинской помощью. Жители часто выезжают из Курганской области, чтобы обратиться к офтальмологам и онкологам.