Сын депутата Кургана Семиной получил две медали за службу в зоне СВО. Фото

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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за боевые отличия
Сыну депутата Кургана вручили медаль «За боевые отличия» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сыну депутата гордумы Кургана Натальи Семиной получили две медали за службу в зоне СВО. Об этом Семина рассказала в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Дождалась своего героя. Сейчас он в краткосрочном отпуске. Горжусь своим сыном! Вся наша семья гордится тобой, сынок», — написала Семина. К посту она прикрепила фотографии медалей Жукова и «За боевые отличия».

Сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту в феврале 2023 года. В декабре он получил офицерское звание и стал командиром подразделения штурмовиков. Сама Семина возглавляет реготделение фонда «Защитники Отечества».

Сын Натальи Семиной получил две медали
Сын Натальи Семиной получил две медали
Фото:

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Сыну депутата гордумы Кургана Натальи Семиной получили две медали за службу в зоне СВО. Об этом Семина рассказала в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Дождалась своего героя. Сейчас он в краткосрочном отпуске. Горжусь своим сыном! Вся наша семья гордится тобой, сынок», — написала Семина. К посту она прикрепила фотографии медалей Жукова и «За боевые отличия». Сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту в феврале 2023 года. В декабре он получил офицерское звание и стал командиром подразделения штурмовиков. Сама Семина возглавляет реготделение фонда «Защитники Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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