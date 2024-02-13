Сыну депутата Кургана вручили медаль «За боевые отличия»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сыну депутата гордумы Кургана Натальи Семиной получили две медали за службу в зоне СВО. Об этом Семина рассказала в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Дождалась своего героя. Сейчас он в краткосрочном отпуске. Горжусь своим сыном! Вся наша семья гордится тобой, сынок», — написала Семина. К посту она прикрепила фотографии медалей Жукова и «За боевые отличия».
Сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту в феврале 2023 года. В декабре он получил офицерское звание и стал командиром подразделения штурмовиков. Сама Семина возглавляет реготделение фонда «Защитники Отечества».
Сын Натальи Семиной получил две медали
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