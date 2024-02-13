Как отреагировали в России на приезд Киркорова в ДНР

Киркоров после скандала с «голой вечеринкой» выступил в ДНР

13 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Певец привез подарки для раненых и гумпомощь Фото: wikimedia.org Певец Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки, после скандала с «голой вечеринкой». В ДНР народный артист приехал 13 февраля, подробной информации о его планах не предоставлялось. URA.RU приводит реакцию на приезд певца. «Излечение от двоежопия» «Киркоров излечился от двоежопия», — пишет в telegram-канале Kotsnews Военкор Александр Коц. Военкор считает, что выступление Киркорова — попытка певца избавить «себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях». Испуг или попытка вернуться после скандала? «Батюшки, кто ж Киркова так напугал, что он аж в Горловку приехал? Я вообще думал, что за всю карьеру он столько заработал, что никакая налоговая его не напугает», — отреагировал в telegram-канале «Воевода Вещает» пилот российского Ка-52. Никуда не собирался уезжать из России Певец заверил, что никуда не собирался уезжать из России. Ведь здесь у него дом и семья. «Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — приводит слова певца telegram-канал Mash. Там же отмечают щедрость артиста, который привез гумпомощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры и прочую необходимую технику для местного детского дома и пообещал оплатить протезы трем бойцам. Киркоров и раньше занимался благотворительностью Певец всегда много жертвовал и помогал детям, раненым, социальным учреждениям. Это в своем telegram-канале отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь» — пишет Захарова. Ранее URA.RU писало о том, что Филипп приехал в ДНР вслед за певцом Димой Биланом, который тоже был замечан на «голой» вечеринке. Было известно, что артист планировал выступить с концертом, однако подробных планов поп-звезды не предоставлялось. Киркоров был в числе гостей «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. После на него и других артистов обрушилась волна негатива со стороны некоторых общественников. На фоне этого у певцов стали отменять выступления и убирать из телеэфиров. Вскоре большинство из них публично извинились, среди которых и Киркоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певец Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки, после скандала с «голой вечеринкой». В ДНР народный артист приехал 13 февраля, подробной информации о его планах не предоставлялось. URA.RU приводит реакцию на приезд певца. «Киркоров излечился от двоежопия», — пишет в telegram-канале Kotsnews Военкор Александр Коц. Военкор считает, что выступление Киркорова — попытка певца избавить «себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях». «Батюшки, кто ж Киркова так напугал, что он аж в Горловку приехал? Я вообще думал, что за всю карьеру он столько заработал, что никакая налоговая его не напугает», — отреагировал в telegram-канале «Воевода Вещает» пилот российского Ка-52. Певец заверил, что никуда не собирался уезжать из России. Ведь здесь у него дом и семья. «Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — приводит слова певца telegram-канал Mash. Там же отмечают щедрость артиста, который привез гумпомощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры и прочую необходимую технику для местного детского дома и пообещал оплатить протезы трем бойцам. Певец всегда много жертвовал и помогал детям, раненым, социальным учреждениям. Это в своем telegram-канале отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь» — пишет Захарова. Ранее URA.RU писало о том, что Филипп приехал в ДНР вслед за певцом Димой Биланом, который тоже был замечан на «голой» вечеринке. Было известно, что артист планировал выступить с концертом, однако подробных планов поп-звезды не предоставлялось. Киркоров был в числе гостей «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. После на него и других артистов обрушилась волна негатива со стороны некоторых общественников. На фоне этого у певцов стали отменять выступления и убирать из телеэфиров. Вскоре большинство из них публично извинились, среди которых и Киркоров.