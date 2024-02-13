Отец рассказал, как его сына избили свердловские инспекторы ГИБДД

Свердловские автоинспекторы запинали подростка на заправке

13 февраля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Сухом Логу 7 февраля (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) два инспектора ГИБДД запинали ногами 16-летнего подростка Никиту (имя изменено), а после ударили его в лоб. Все это якобы произошло на заправке. Такую версию URA.RU рассказал его отец Андрей Б. «Со слов сына, [ночью 7 февраля] к нему подошел какой-то мальчик, они стали общаться. Затем к ним подъехали сотрудники ДПС. Тот парень им нагрубил, и они бросились бежать. Мой сын сумел сбежать от них, а вот второго поймали. После этого, со слов сына, мальчика увезли в лес, поставили на колени и избили. Затем они заставили его позвонить Никите и убедить его приехать к ним, на тот момент они уже были на заправке. Когда Никита приехал, то полицейский схватил его, но так как мой сын физически развит, то получилось так, что он уложил силовика на землю и сел на него сверху. Второй сотрудник стащил Никиту за шиворот, после этого они запинали его и ударили в лоб, у него там теперь большая шишка», — поделился подробностями папа Никиты. Ему неизвестно, был ли ранее его сын знаком с другим парнем. Отец отказался забирать сына из полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU Затем Никиту увезли в отдел полиции. По словам отца, в ту ночь Никита позвонил ему из участка и попросил забрать. «Я приехал, Никита мне рассказал о случившемся. Но я отказался его забирать. Дело в том, что он неправильно поступил по отношению ко мне. Я объяснил ситуацию силовикам, сказал, что заберу сына, если он извинится передо мной. Затем Никита стал звонить маме, но она не ответила на звонки. Где мой сын находится сейчас, мне неизвестно», — пояснил мужчина. Однако он добавил, что после этого Никита снял побои и написал заявление на инспекторов. Вечером 12 февраля Никита не смог оперативно ответить на вопросы журналиста URA.RU. В тот момент, по его словам, он был на работе. Юноша пообещал позднее рассказать свою версию случившегося. Андрей развелся с женой (мамой Никиты) в 2006 году. Он не стал объяснять, что произошло между ним и сыном, но пояснил, что Никита самостоятельный. «Он может ездить на мотоциклах, тракторах. Он владеет болгаркой, циркуляркой и другими инструментами. Руки у него растут оттуда, откуда надо. Он занимался армейским рукопашным боем, боксом и мас-рестлингом. У него 38 спортивных наград», — отметил его отец. По его словам, Никита живет в съемной квартире и работает продавцом. Новость по теме Дело свердловских инспекторов, обвиненных в избиении подростка, отдали СК История произошла ночью 7 февраля в Сухом Логу. По данным URA.RU, двое инспекторов ОГИБДД МВД «Сухоложский» при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков без сопровождения взрослых. Они подъехали к ним, но парни оскорбили их и попытались скрыться. Полицейские смогли поймать одного из них. Затем они якобы увезли его в лес и избили. Инспекторы отрицают это. После этого в Сухой Лог прибыла проверка из областного главка. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее говорил URA.RU, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сухом Логу (Свердловская область) два инспектора ГИБДД запинали ногами 16-летнего подростка Никиту (имя изменено), а после ударили его в лоб. Все это якобы произошло на заправке. Такую версию URA.RU рассказал его отец Андрей Б. «Со слов сына, [ночью 7 февраля] к нему подошел какой-то мальчик, они стали общаться. Затем к ним подъехали сотрудники ДПС. Тот парень им нагрубил, и они бросились бежать. Мой сын сумел сбежать от них, а вот второго поймали. После этого, со слов сына, мальчика увезли в лес, поставили на колени и избили. Затем они заставили его позвонить Никите и убедить его приехать к ним, на тот момент они уже были на заправке. Когда Никита приехал, то полицейский схватил его, но так как мой сын физически развит, то получилось так, что он уложил силовика на землю и сел на него сверху. Второй сотрудник стащил Никиту за шиворот, после этого они запинали его и ударили в лоб, у него там теперь большая шишка», — поделился подробностями папа Никиты. Ему неизвестно, был ли ранее его сын знаком с другим парнем. Затем Никиту увезли в отдел полиции. По словам отца, в ту ночь Никита позвонил ему из участка и попросил забрать. «Я приехал, Никита мне рассказал о случившемся. Но я отказался его забирать. Дело в том, что он неправильно поступил по отношению ко мне. Я объяснил ситуацию силовикам, сказал, что заберу сына, если он извинится передо мной. Затем Никита стал звонить маме, но она не ответила на звонки. Где мой сын находится сейчас, мне неизвестно», — пояснил мужчина. Однако он добавил, что после этого Никита снял побои и написал заявление на инспекторов. Вечером 12 февраля Никита не смог оперативно ответить на вопросы журналиста URA.RU. В тот момент, по его словам, он был на работе. Юноша пообещал позднее рассказать свою версию случившегося. Андрей развелся с женой (мамой Никиты) в 2006 году. Он не стал объяснять, что произошло между ним и сыном, но пояснил, что Никита самостоятельный. «Он может ездить на мотоциклах, тракторах. Он владеет болгаркой, циркуляркой и другими инструментами. Руки у него растут оттуда, откуда надо. Он занимался армейским рукопашным боем, боксом и мас-рестлингом. У него 38 спортивных наград», — отметил его отец. По его словам, Никита живет в съемной квартире и работает продавцом. История произошла ночью 7 февраля в Сухом Логу. По данным URA.RU, двое инспекторов ОГИБДД МВД «Сухоложский» при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков без сопровождения взрослых. Они подъехали к ним, но парни оскорбили их и попытались скрыться. Полицейские смогли поймать одного из них. Затем они якобы увезли его в лес и избили. Инспекторы отрицают это. После этого в Сухой Лог прибыла проверка из областного главка. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее говорил URA.RU, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства.