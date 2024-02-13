Отец рассказал, как его сына избили свердловские инспекторы ГИБДД

В Сухом Логу (Свердловская область) два инспектора ГИБДД запинали ногами 16-летнего подростка Никиту (имя изменено), а после ударили его в лоб. Все это якобы произошло на заправке. Такую версию URA.RU рассказал его отец Андрей Б.
«Со слов сына, [ночью 7 февраля] к нему подошел какой-то мальчик, они стали общаться. Затем к ним подъехали сотрудники ДПС. Тот парень им нагрубил, и они бросились бежать. Мой сын сумел сбежать от них, а вот второго поймали. После этого, со слов сына, мальчика увезли в лес, поставили на колени и избили. Затем они заставили его позвонить Никите и убедить его приехать к ним, на тот момент они уже были на заправке. Когда Никита приехал, то полицейский схватил его, но так как мой сын физически развит, то получилось так, что он уложил силовика на землю и сел на него сверху. Второй сотрудник стащил Никиту за шиворот, после этого они запинали его и ударили в лоб, у него там теперь большая шишка», — поделился подробностями папа Никиты. Ему неизвестно, был ли ранее его сын знаком с другим парнем.
Затем Никиту увезли в отдел полиции. По словам отца, в ту ночь Никита позвонил ему из участка и попросил забрать. «Я приехал, Никита мне рассказал о случившемся. Но я отказался его забирать. Дело в том, что он неправильно поступил по отношению ко мне. Я объяснил ситуацию силовикам, сказал, что заберу сына, если он извинится передо мной. Затем Никита стал звонить маме, но она не ответила на звонки. Где мой сын находится сейчас, мне неизвестно», — пояснил мужчина. Однако он добавил, что после этого Никита снял побои и написал заявление на инспекторов.
Вечером 12 февраля Никита не смог оперативно ответить на вопросы журналиста URA.RU. В тот момент, по его словам, он был на работе. Юноша пообещал позднее рассказать свою версию случившегося.
Андрей развелся с женой (мамой Никиты) в 2006 году. Он не стал объяснять, что произошло между ним и сыном, но пояснил, что Никита самостоятельный. «Он может ездить на мотоциклах, тракторах. Он владеет болгаркой, циркуляркой и другими инструментами. Руки у него растут оттуда, откуда надо. Он занимался армейским рукопашным боем, боксом и мас-рестлингом. У него 38 спортивных наград», — отметил его отец. По его словам, Никита живет в съемной квартире и работает продавцом.
История произошла ночью 7 февраля в Сухом Логу. По данным URA.RU, двое инспекторов ОГИБДД МВД «Сухоложский» при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков без сопровождения взрослых. Они подъехали к ним, но парни оскорбили их и попытались скрыться. Полицейские смогли поймать одного из них. Затем они якобы увезли его в лес и избили. Инспекторы отрицают это.
После этого в Сухой Лог прибыла проверка из областного главка. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее говорил URA.RU, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства.
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