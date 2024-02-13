В Тюмени двух 15-летних школьников отправили в СИЗО за нападение на подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Подростки были арестованы до 11 апреля 2024 года Фото:

Центральный суд Тюмени отправил в СИЗО до 11 апреля двух подростков 2008 г. р., которые, по версии следствия, с друзьями нападали на других подростков. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения Илкину Р., 2008 года рождения и Гусейну Г., 2008 года рождения. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц)» — сообщили в пресс-службе судов.

По версии следствия, в период с 19 по 20 января подростки совершили несколько нападений на жителей Тюмени, причинив своим жертвам телесные повреждения. Ранее Центральный суд Тюмени также отправил под арест 18-летнего друга арестованных школьников.

11 февраля в СМИ и анонимных telegram-каналах появилась информация о том, что в Тюмени появилась банда подростков, которая нападает на сверстников. На следующий день тюменские следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Инцидентом также заинтересовались руководитель СКР Александр Бастрыкин, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный суд Тюмени отправил в СИЗО до 11 апреля двух подростков 2008 г. р., которые, по версии следствия, с друзьями нападали на других подростков. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения Илкину Р., 2008 года рождения и Гусейну Г., 2008 года рождения. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц)» — сообщили в пресс-службе судов. По версии следствия, в период с 19 по 20 января подростки совершили несколько нападений на жителей Тюмени, причинив своим жертвам телесные повреждения. Ранее Центральный суд Тюмени также отправил под арест 18-летнего друга арестованных школьников. 11 февраля в СМИ и анонимных telegram-каналах появилась информация о том, что в Тюмени появилась банда подростков, которая нападает на сверстников. На следующий день тюменские следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Инцидентом также заинтересовались руководитель СКР Александр Бастрыкин, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Ярослав Нилов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...