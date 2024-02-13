В Тюмени двух 15-летних школьников отправили в СИЗО за нападение на подростков

Подростки были арестованы до 11 апреля 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный суд Тюмени отправил в СИЗО до 11 апреля двух подростков 2008 г. р., которые, по версии следствия, с друзьями нападали на других подростков. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения Илкину Р., 2008 года рождения и Гусейну Г., 2008 года рождения. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц)» — сообщили в пресс-службе судов.

По версии следствия, в период с 19 по 20 января подростки совершили несколько нападений на жителей Тюмени, причинив своим жертвам телесные повреждения. Ранее Центральный суд Тюмени также отправил под арест 18-летнего друга арестованных школьников.

11 февраля в СМИ и анонимных telegram-каналах появилась информация о том, что в Тюмени появилась банда подростков, которая нападает на сверстников. На следующий день тюменские следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Инцидентом также заинтересовались руководитель СКР Александр Бастрыкин, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Ярослав Нилов.