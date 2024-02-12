12 февраля 2024

Бастрыкин взялся за подростков, избивавших жителей Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин запросил соответствующий доклад Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении трех подростков, которые в январе 2024 года избили двух человек в Тюмени. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Тюменской области. По версии следствия, 19 и 20 января 2024 года трое подростков в возрасте 15 и 17 лет совершили хулиганские действия в общественных местах города Тюмени, в ходе которых причинены телесные повреждения двум молодым людям», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В территориальном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подготовить и предоставить доклад поручено главе областного ведомства Александру Кублякову.

Видео, на которых банда подростков в Тюмени нападает и избивает местных появилась в СМИ накануне. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении трех подростков, которые в январе 2024 года избили двух человек в Тюмени. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Тюменской области. По версии следствия, 19 и 20 января 2024 года трое подростков в возрасте 15 и 17 лет совершили хулиганские действия в общественных местах города Тюмени, в ходе которых причинены телесные повреждения двум молодым людям», — сообщается в telegram-канале ведомства. В территориальном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подготовить и предоставить доклад поручено главе областного ведомства Александру Кублякову. Видео, на которых банда подростков в Тюмени нападает и избивает местных появилась в СМИ накануне. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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