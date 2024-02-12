Бастрыкин взялся за подростков, избивавших жителей Тюмени

13 февраля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Бастрыкин запросил соответствующий доклад Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении трех подростков, которые в январе 2024 года избили двух человек в Тюмени. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Тюменской области. По версии следствия, 19 и 20 января 2024 года трое подростков в возрасте 15 и 17 лет совершили хулиганские действия в общественных местах города Тюмени, в ходе которых причинены телесные повреждения двум молодым людям», — сообщается в telegram-канале ведомства. В территориальном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подготовить и предоставить доклад поручено главе областного ведомства Александру Кублякову. Видео, на которых банда подростков в Тюмени нападает и избивает местных появилась в СМИ накануне. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении трех подростков, которые в январе 2024 года избили двух человек в Тюмени. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Тюменской области. По версии следствия, 19 и 20 января 2024 года трое подростков в возрасте 15 и 17 лет совершили хулиганские действия в общественных местах города Тюмени, в ходе которых причинены телесные повреждения двум молодым людям», — сообщается в telegram-канале ведомства. В территориальном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подготовить и предоставить доклад поручено главе областного ведомства Александру Кублякову. Видео, на которых банда подростков в Тюмени нападает и избивает местных появилась в СМИ накануне. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.