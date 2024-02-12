12 февраля 2024

«Суперджет» вернулся в Новый Уренгой из-за не закрывшихся дверей

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«Суперджет», рейс UVT336 «Новый Уренгой — Бугульма» вернулся в аэропорт Нового Уренгоя Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО» «Суперджет», рейс UVT336 «Новый Уренгой — Бугульма». Причиной возвращения борта с 39-ю пассажирами стало срабатывание индикации незакрытия дверей, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о необходимости выполнить процедуры, КВС сообщил о выработке топлива в течении 2-х часов для возврата на а/д вылета в связи со срабатыванием индикации незакрытия дверей. Сигнал бедствия не декларировал», — сообщают авторы канала. Самолет с 39-ю пассажирами успешно приземлился на аэродроме в Новом Уренгое в 10:10 по московскому времени.

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В аэропорту Нового Уренгоя совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО» «Суперджет», рейс UVT336 «Новый Уренгой — Бугульма». Причиной возвращения борта с 39-ю пассажирами стало срабатывание индикации незакрытия дверей, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «После взлета КВС [командир воздушного судна] доложил о необходимости выполнить процедуры, КВС сообщил о выработке топлива в течении 2-х часов для возврата на а/д вылета в связи со срабатыванием индикации незакрытия дверей. Сигнал бедствия не декларировал», — сообщают авторы канала. Самолет с 39-ю пассажирами успешно приземлился на аэродроме в Новом Уренгое в 10:10 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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